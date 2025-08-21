David Uclés conversará con Rodrigo Cuevas en el Niemeyer El autor de 'La península de las casas vacías' será el próximo invitado en el ciclo Palabra el 24 de noviembre

El escritor David Uclés (Úbeda, 1990), autor de la novela 'La península de las casas vacías', será el próximo invitado del Ciclo Palabra del Centro Niemeyer, que tendrá lugar en el auditorio el lunes 24 de noviembre a partir de las ocho de la tarde, en un acto que será conducido por Rodrigo Cuevas.

Las entradas para el evento con Uclés, escritor, músico, dibujante y traductor e intérprete de alemán, francés e inglés, saldrán a la venta mañana, jueves a las once de la mañana, al precio de tres euros, que se reducirá a dos para los socios del Club Cultura.

La tercera novela del autor, 'La península de las casas vacías' fue galardonada con el Premio Cálamo Mejor Libro del Año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Espartaco a mejor novela histórica y el premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica en el festival Celsius 232 de Avilés de este año. También fue la candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

Ha alcanzado diecinueve ediciones en quince meses y ha vendido más de 200.000 ejemplares, siendo elegida uno de los best sellers de los años 2024 y 2025. La novela está siendo traducida a seis idiomas: francés, portugués, italiano, danés, rumano y griego, y ha recibido los halagos de Joaquín Sabina, Iñaki Gabilondo, Ian Gibson o Irene Vallejo.

Uclés también ha publicado las novelas 'Emilio y Octubre' y 'El llanto del león' (Premio Complutense de Literatura 2019), y fue galardonado con las becas Leonardo y Montserrat Roig. En sus obras predomina el realismo mágico.