El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad en ruinas»
David Uclés.

David Uclés conversará con Rodrigo Cuevas en el Niemeyer

El autor de 'La península de las casas vacías' será el próximo invitado en el ciclo Palabra el 24 de noviembre

LVA

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:24

El escritor David Uclés (Úbeda, 1990), autor de la novela 'La península de las casas vacías', será el próximo invitado del Ciclo Palabra del Centro Niemeyer, que tendrá lugar en el auditorio el lunes 24 de noviembre a partir de las ocho de la tarde, en un acto que será conducido por Rodrigo Cuevas.

Las entradas para el evento con Uclés, escritor, músico, dibujante y traductor e intérprete de alemán, francés e inglés, saldrán a la venta mañana, jueves a las once de la mañana, al precio de tres euros, que se reducirá a dos para los socios del Club Cultura.

La tercera novela del autor, 'La península de las casas vacías' fue galardonada con el Premio Cálamo Mejor Libro del Año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Espartaco a mejor novela histórica y el premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica en el festival Celsius 232 de Avilés de este año. También fue la candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

Ha alcanzado diecinueve ediciones en quince meses y ha vendido más de 200.000 ejemplares, siendo elegida uno de los best sellers de los años 2024 y 2025. La novela está siendo traducida a seis idiomas: francés, portugués, italiano, danés, rumano y griego, y ha recibido los halagos de Joaquín Sabina, Iñaki Gabilondo, Ian Gibson o Irene Vallejo.

Uclés también ha publicado las novelas 'Emilio y Octubre' y 'El llanto del león' (Premio Complutense de Literatura 2019), y fue galardonado con las becas Leonardo y Montserrat Roig. En sus obras predomina el realismo mágico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  6. 6

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  7. 7

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio David Uclés conversará con Rodrigo Cuevas en el Niemeyer

David Uclés conversará con Rodrigo Cuevas en el Niemeyer