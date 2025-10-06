Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 6 de octubre 2025, 19:48 Compartir

La Policía Local contabilizó este fin de semana una decena de intervenciones con varios detenidos y personas heridas. En materia de tráfico hubo cuatro más graves. Una de ellas fue el atropello de un hombre de 86 años el pasado viernes en El Pozón, que tuvo que ser trasladado al hospital con heridas en la cara. Y ese mismo día los agentes detuvieron a las cinco de la tarde a un castrillonense de 35 años por un delito contra la seguridad vial y por uno de resistencia y desobediencia grave a los agentes de autoridad. Le dieron el alto cuando conducía por José Manuel Pedregal al advertir signos que les hicieron sospechar que había consumido drogas. Se negó a realizar la prueba, y según informa la Policía Local, tuvo un comportamiento agresivo y desafiante y en un momento dado «se abalanzó y agredió a un funcionario, hasta golpearle en la cara».

Hubo otros dos detenidos por conducir superando la tasa de alcohol permitida, en este caso en la madrugada del domingo. Uno fue un avilesino de 33 años que chocó contra un vehículo estacionado en el Camino de la Luz y abandonó el lugar pasada la una de la madrugada. Los policías locales lograron localizarlo después y fue detenido. Y el otro, sobre las seis de la mañana en José Cueto. En este caso, la patrulla de la Policía Local tuvo que hacer una maniobra para evitar que el vehículo que iba conducido por un avilesino de 50 años chocara contra ella.

Por otro lado, el pasado viernes, sobre las ocho de la tarde, la Policía Local colaboró con el servicio de Bomberos de Asturias en el control del tráfico cuando se produjo el desprendimiento de la hoja de una ventana desde el séptimo piso de uno de los edificios que hace esquina entre las calles José Cueto y Alcalde Orejas Sierra. Afortunadamente en ese momento no pasaba por allí ningún viandante por lo que no hay que lamentar daños personales. La ventana cayó sobre la calzada encima del paso de cebra, por lo que tampoco causó daños materiales. Según señala la Policía Local, indiciariamente la caída fue ocasionada por el deterioro en la estructura de sujeción.