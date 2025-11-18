Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas Uno rompía los cristales de los establecimientos con mazas y cortaba las cadenas de seguridad con cizayas mientras uno de ellos vigilaba los alrededores y otro permanecía en el coche

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 18 de noviembre 2025, 10:26 Compartir

Actuaban de madrugada y con una maza y una cizalla accedían a los locales hosteleros para sustraer el dinero en tiempo récord. La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres de entre 25 y 59 años como presuntos autores de 8 delitos de robo con fuerza en Castrillón y Corvera.

En el mes de septiembre, la Guardia Civil tenía conocimiento de una serie de robos con un patrón en común. Se llevaban a cabo en plena madrugada, se empleaba una maza para la rotura de los cristales y una cizalla para cortar la cadena de seguridad que tenían en alguno de los establecimientos. Tras entrar, sustraían dinero de las máquinas registradoras, recreativas o que pudieran tener para hacer efectivo el pago a proveedores.

Según explica la Guardia Civil, los presuntos ladrones llegaban hasta los establecimientos en vehículos a los que o les tapaban las matrículas con plásticos y cinta adhesiva o empleaban matrículas sustraídas previamente. Ocultaban sus rostros con pasamontañas, capuchas, pañuelos y empleaban fundas de trabajo o ropas oscuras y para evitar dejar huellas siempre hacían uso de guantes de trabajo.

«Actuaban en pareja o grupo de tres personas, con roles bien definidos. Mientras uno vigilaba los alrededores, otro permanecía en el vehículo y el tercero fracturaba la puerta o cristalera y accedía al interior. La actuación delictiva era muy rápida, no duraba más de tres minutos y abandonaban el lugar rápidamente», señala la Guardia Civil. En una ocasión llegaron a intentar cometer el robo hasta en tres ocasiones sin llegar a conseguirlo, causando daños en el establecimiento. En otra noche llegaron a cometer tres robos, uno en Corvera y dos en Castrillón, en dos establecimientos muy próximos entre sí.

La información aportada por los testigos en alguno de los casos, el empleo de diversos medios de investigación, así como el intercambio de información criminal entre diversas unidades de investigación, permitió ir obteniendo información que dio lugar a la identificación plena de los autores y de los vehículos utilizados.

Una vez se consideró que se tenían todos los elementos necesarios para constatar la participación de los investigados en los distintos robos de establecimientos de hostelería, el pasado día 10 de noviembre, efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés procedieron a la detención de cuatro varones de entre 25 y 59 años de edad y vecinos de Avilés, Corvera y Carreño, todos ellos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Los detenidos fueron puestos el pasado miércoles a disposición del Juzgado de Guardia de Avilés, quien decretó su libertad hasta que sean requeridos nuevamente por la autoridad judicial.