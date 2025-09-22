El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una concentración sindical de 2022. JOSÉ SIMAL

Se disparan las tensiones entre los sindicatos en Saint-Gobain

El SOMA-FITAG-UGT carga contra los comunicados de los representantes de USO y CC OO se defiende tras una manipulación de sus declaraciones

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El pleno del comité de empresa de Saint-Gobain que hoy lunes, 22 de septiembre, se celebrará para analizar la situación de la empresa en ... Avilés y la negociación del próximo convenio colectivo llega después de unos días en los que las diferentes secciones sindicales no han dudado en cruzarse reproches en diferentes comunicados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  9. 9

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»
  10. 10 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Se disparan las tensiones entre los sindicatos en Saint-Gobain

Se disparan las tensiones entre los sindicatos en Saint-Gobain