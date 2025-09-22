Se disparan las tensiones entre los sindicatos en Saint-Gobain

El pleno del comité de empresa de Saint-Gobain que hoy lunes, 22 de septiembre, se celebrará para analizar la situación de la empresa en ... Avilés y la negociación del próximo convenio colectivo llega después de unos días en los que las diferentes secciones sindicales no han dudado en cruzarse reproches en diferentes comunicados.

Los delegados de USO lanzaron un comunicado interno en el que expresaban su rechazo a la convocatoria y reprochaban a la presidencia, en manos de SOMA-FITAG-UGT, que tuvieron su apoyo después de las elecciones sindicales que ganó CC OO. Además, en la fábrica han circulado panfletos y mensajes de audio que han contribuido a enrarecer el ambiente.

El pasado sábado el SOMA respondía a esos mensajes asegurando que «no lo iban a permitir» y acusaban a los representantes de USO de tránsfugas. Como se sabe, los dos delegados fueron elegidos en la candidatura de la Corriente Sindical de Izquierdas, dimitiendo tras la firma del despido colectivo en Sekurit y organizando una nueva sección sindical bajo el paraguas de USO. El SOMA los define como «un lastre» y asegura que «no han aprendido nada de la experiencia vivida».

Desde USO, se respondía mostrando su «orgullo» de ser tránsfugas porque «nos fuimos de un sindicato que anteponía sus siglas a los intereses de las personas que representamos». El comunicado de USO niega las acusaciones del SOMA y les pide que aclaraban si firmarán o no un convenio con rebajas salariales.

Además, ha circulado un corte en audio de una entrevista de Jesús Moro, secretario general de la sección sindical de CC OO, en la emisora local de la Ser y donde se manipula la intención de sus palabras. Por ese motivo, Moro divulgó un comunicado en el que confirma que Comisiones Obreras también rechazará cualquier ajuste salarial drástico.