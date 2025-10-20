Los ecologistas alertan del aumento de la contaminación en Avilés

Las condiciones meteorológicas no ayudan al control de la contaminación atmosférica en la ciudad, es más, el Colectivo Ecologista alertó ayer de un empeoramiento ... de la calidad del aire «con todos los contaminantes disparados» y lamenta que «a pesar del impacto negativo para la salud que supone esta contaminación, seguimos esperando que las administraciones tomen medidas para reducirla, sólo nos queda que llueva para que respirar no sea un peligro.

Estación por estación, los ecologistas apuntan a los datos de partículas de menos de 2,5 micras en Llano Ponte que contribuyen a que se califique como desfavorable la calidad del aire en la zona en relación a este contaminante y regular en la estación de Llaranes, donde se alcanzaron picos 104 microgramos por metro cúbico, según los datos del Colectivo Ecologista.

Por lo que se refiere a las partículas PM10, aseguran que tanto en Llano Ponte y Llaranes se alcanzaron 124 microgramos por metro cúbico. Y en Llano Ponte también califican de preocupante el valor del azufre después de que el sábado se alcanzaran niveles de 217 µg/m³ en forma de S02.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de San Juan de Nieva reclamaron soluciones ante una situación que califican de «insoportable. «Cada día sufrimos las consecuencias de las emisiones difusas de carbón procedentes del puerto de Avilés». Arremetieron contra el presidente de la Autoridad Portuaria que «presume de resultados económicos, pero no dice que son a costa de quienes vivimos aquí». Y criticaron además que no se reúna con la entidad vecinal.