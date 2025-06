La empresa avilesina Sialtrónica quiere ampliar sus sistemas de seguridad vial hacia la industria

Cristina Del Río Avilés Jueves, 12 de junio 2025, 18:52 Comenta Compartir

Sialtrónica, la empresa más innovadora de Avilés en este 2025, tiene solo dos años pero busca afianzar y consolidar su negocio apostando por la ampliación de sus líneas de negocio y por la exportación. Además de los sistemas de seguridad en pasos de peatones con los que han conseguido llamar la atención de diferentes administraciones, ahora se encuentran explorando el sector industrial.

Azahara González, directora ejecutiva, y Lorena Turrado, directora de innovación, han compartido estas intenciones antes del encuentro mantenido este jueves con la alcaldesa Mariví Monteserín en su despacho en el Ayuntamiento. La regidora las felicitó tras haber sido seleccionada Sialtrónica como la empresa más innovadora de Avilés en 2025, lo que convertirá a la sociedad en la representante de la ciudad en el encuentro de la Red Innpulso el próximo 25 de junio en Gijón.

«Estamos muy contentas. Es un gran reconocimiento al trabajo y al esfuerzo, sobre todo en temas que son de innovación que cuesta un poco no solo lanzar sino darlos a conocer y penetrar con ellos en el mercado», afirmaba Azahara González.

Con tan solo dos años, Sialtrónica ha instalado más de 70 sistemas de seguridad en pasos de cebra y otras instalaciones en seis países (México, Chile, Islandia, Portugal, España y Grecia) y la idea es seguir explorando tanto en el mercado nacional como en el internacional. Avilés, el municipio donde tiene la sede la compañía, tendrá que esperar. No porque la empresa no quiera sino porque la administración se mueve a otro ritmo. «Están en un sector muy interesante porque sus productos contribuyen a la seguridad vial y eso a cualquier municipio y a cualquier gestor le interesa. Estamos hablando con la empresa, pero las cosas van despacio. Sí que aspiramos a poner alguna de sus instalaciones en determinados lugares que son altamente más arriesgados. Estamos en ello, pero no va a ser para pasado mañana», matizó la alcaldesa.

Respecto al sector industrial por el que se han interesado, González señaló que «tiene sus idiosincracias» como «pasillos peatonales y trabajadores que se encuentran en un entorno con maquinaria y vehículos pesados y muchas veces con la visibilidad reducida». «Nuestra propuesta es cambiar esa señalización pasiva, esa pintura que con el tiempo se despinta, por una señalización activa y unas placas, hechas de resina, que tienen una durabilidad enorme», destacó.

El desarrollo más reconocido de Sialtrónica son los pasos de peatones inteligentes dotados con sensores de presencia que en cuanto detectan la intención de cruzar de los peatones, activan señalización lumínica en el pavimento para aumentar la visibilidad y la seguridad del cruce.

Sialtrónica destaca por la tecnología e innovación basada en dispositivos IoT (sensores y dispositivos inteligentes) para medir en tiempo real parámetros del entorno y mejorar la seguridad vial, con tecnologías punteras como 5G, big data e integraciones con la plataforma de la DGT 3.0, que ayudan a la toma de decisiones en tiempo real y se integran con plataformas 'smart city'. También diseña soluciones específicas para carriles bici, entornos ferroviarios, aeropuertos y situaciones de emergencia, integrando sensórica avanzada con señalización vertical y horizontal para ofrecer soluciones completas y adaptadas a cada contexto.

Sus sistemas han sido reconocidos por diferentes organismos relacionados con el tráfico y la seguridad vial. Por ejemplo, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, EIT Urban Mobility de la Unión Europea, confirmó que con el desarrollo de estos sistemas os accidentes se redujeron en un 69% y revitalizó la zona con un aumento del 191% en el tráfico peatonal. En términos parecidos se han manifestado otras entidades como el departamento de Ingeniería de la Universidad de Roma.