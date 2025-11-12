La escuelina de Palacio Valdés inicia sus clases este viernes Curriverás está ya preparada y ultima los detalles para recibir a los 35 niños de 0 a 3 años que están matriculados

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

Curriverás, la nueva escuela de 0 a 3 años de la red pública en Avilés, la primera impulsada directamente por el Principado y asociada al colegio Palacio Valdés, iniciará las clases el viernes 14 con 35 pequeños matriculados. La directora del centro, Celia López Rodríguez, ha mantenido una reunión con las familias en la que informó sobre el funcionamiento del centro (los tramos horarios, la rutina de entrada y de salida, el proyecto pedagógico) y, sobre todo, el horario de adaptación que regirá en estas primeras semanas.

En edades tan tempranas es importante que los niños se acostumbren a las educadoras y a estar lejos de sus padres o cuidadores habituales, por eso estos primeros días las entradas serán escalonadas en función de la edad y los periodos en las aulas más cortos. De los 35 niños y niñas, seis son de 0 a 1 año; trece de 1 a 2 años y dieciséis de 2 a 3 años. Permanecerán en tres aulas diferente según la edad atendida cada una de ellas por dos educadoras.

Además del funcionamiento del centro, las educadoras mantuvieron las primeras entrevistas con las familias en las que se abordaron cuestiones específicas sobre sus hijos, relacionadas con rutinas, apegos o intolerancias, entre otras. Como no dio tiempo a hacerlas todas, continuarán el jueves.

La escuela está amueblada y solo le falta pulir algunos detalles para estar perfecta antes del viernes. Las familias pudieron conocer la reforma realizada en el edificio en el que hasta el curso pasado se impartía el segundo curso de Educación Infantil del colegio Palacio Valdés, por eso para los padres que tienen ya hijos escolarizados en este colegio no fue tanta novedad como para aquellos que no conocían el inmueble.

En principio la escuela comienza con todas las plazas cubiertas aunque, según confirmó la directora, «siguen llegando solicitudes que quedan en lista de espera». En estos primeros días se sabrá si queda alguna plaza libre puesto que cabe la posibilidad de que algunas familias hayan buscado una alternativa dado que la puesta en marcha de esta escuela no se pudo confirmar hasta hace aproximadamente un mes.