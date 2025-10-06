ExfiAvilés 2026 celebrará el 75 aniversario del Grupo Filatélico

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 6 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Acaba de clausurarse la exposición anual que organiza el Grupo Filatélico Avilesino, ExfiAvilés, y ya se piensa, y se trabaja, con ilusión en la del próximo año. En 2026 se celebra el 75 aniversario de esta asociación local de coleccionistas de sellos y se anuncia ya una edición de la exposición avilesina que hará historia. Grandes coleccionistas como Rafael Macarrón ya confirman su presencia y además con dos colecciones.

Precisamente fue Rafael Macarrón, que acaba de revalidar el Oro Grande de Uruguay en la Exposición Internacional de Filatelia PhilaKorea 2025, celebrada en Seúl (Corea del Sur), bajo el patrocinio de la Federación Internacional de Filatelia (FIP), el que cerró la edición de este 2025 el pasado sábado.

En su conferencia desveló su investigación que le permitió descubrir un noveno numeral en la correspondencia con Cuba desmontando la teoría de otros especialistas cubanos y norteamericanos que hasta ahora mantenían que sólo había numerales del uno al ocho. Al final, resultó ser una correspondencia entre dos hermanos.

Esta es sólo una de las muchas aportaciones hechas por Macarrón a la filatelia mundial. Está considerado el mayor especialista en Islas Marianas y es uno de los mayores coleccionistas de sellos postales y fiscales de las antiguas dependencias postales españolas en África y Ultramar. Está profundamente vinculado al Grupo Filatélico Avilesino del que elogia su actividad y se ha comprometido a trabajar, «con mis amigos», en esa gran exposición filatélica que celebrará los 75 años de la agrupación el próximo 2026.

La clausura de la edición de este año se hizo con la entrega de los premios y reconocimientos a distintos coleccionistas. José Luis de la Cruz, vicepresidente de la federación asturiana de filatelia y responsable de patrimonio de la federación española de filatelia, recibió la insignia de oro. Hace cuarenta y cinco años empezó a montar exposiciones filatélicas no sólo en Asturias sino en muchos puntos de España. La clausura, en la que participó la edil de Cultura, se cerró con una comida de confraternización.