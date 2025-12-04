El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sonia y Paloma, empleadas de La Avilesina, con el turrón inspirado en el mantecado de Avilés. Arnaldo García

El famoso mantecado de Avilés se convierte en turrón estas Navidades

Es una creación Olga García, dueña de Ultramarinos La Avilesina, encargada de desarrollar este nuevo dulce junto al obrador del hotel Palacio de Avilés

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:43

El famoso mantecado de Avilés se ha ganado por méritos propios estar en la lista de los dulces más populares de Asturias y aunque es una receta que cuenta con una larga historia, también se puede innovar en su elaboración es lo que han hecho precisamente en Ultramarinos La Avilesina, un negocio que ha convertido el mantecado en un turrón estas Navidades.

Se trata de una creación de Olga García, dueña de Ultramarinos La Avilesina, encargada de desarrollar este nuevo dulce navideño junto al obrador del hotel Palacio de Avilés, tras haber logrado recuperar, ya a principios de este año, la histórica receta del Mantecado de Avilés de la Confitería Galé, uno de los postres con mas arraigo histórico en la villa del Adelantado «y que corría riesgo de perderse definitivamente tras el cierre del establecimiento en la década de los noventa», destacan desde La Avilesina.

Este turrón, ideado por el maestro pastelero Alejandro Montes, uno de los más reconocidos del país y con experiencia en establecimientos de talla mundial, está elaborado con chocolate blanco caramelizado, un punto de sal y trozos del propio Mantecado de Avilés tostados, «aportando el sutil y delicioso sabor a mantequilla que caracteriza a este clásico entre los clásicos», es como lo describen sus creadores. Será, sin duda, un regalo ideal para estos días tan especiales .

