¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo de estudiantes en el instituto Número 4 de Avilés. Marieta

La FEMP reconoce el programa municipal de Avilés para combatir el absentismo escolar

El plan 'Transit' está en marcha en los institutos avilesinos desde 2012 y acompaña a 125 alumnos de Avilés y a sus familias para empoderarles y evitar malas prácticas

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

El programa 'Transit: Plan Comunitario de Compensación Educativa a Adolescentes y Apoyo a sus Familias' del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés ha sido premiado en la novena edición del Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este plan 'Transit' es un servicio municipal que desde el 2012 está destinado a prevenir el abandono escolar temprano y brindar apoyo, tanto individual como grupal, a jóvenes y familias de los cinco centros públicos de educación secundaria y de otros centros de Avilés.

Este servicio es gratuito y pretende empoderar a los adolescentes en su desarrollo individual y social y en sus competencias claves para la formación, el empleo y la vida independiente, incrementando así su protagonismo en las decisiones que les afectan y su participación en la vida escolar y comunitaria. Con este plan se trabaja, además, la mejora de la convivencia en los centros ofreciendo al alumnado y al profesorado de herramientas para el desarrollo de relaciones de buen trato y la resolución constructiva de conflictos.

El programa 'Transit' se desarrolla durante todo el año y en la actualidad cuenta con unos 125 alumnos, pero además el acompañamiento se extiende a las familias con las que se llevan a cabo sesiones que ayuden a profundizar en los posibles problemas.

Cabe destacar que en junio del año pasado el Servicio de Educación recibió el premio en 'Mejora de la Convivencia escolar de Municipios de más de 20.000 habitantes' por el programa 'Acompañamiento socioeducativo'. «Buena prueba del trabajo que se está desarrollando en materia de educación y en colaboración con los centros educativos y sus equipos docentes. Cabe felicitar a todas las personas que han hecho posible», celebra el edil de Educación, Juan Carlos Guerrero.

