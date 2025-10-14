El Festival Focart cambia de ubicación a la Casa de Cultura de Avilés Las actividades paralelas, gratuitas y abiertas a todos los públicos, se extenderán por distintos espacios del centro de la ciudad

A. L. J. AVILÉS. Martes, 14 de octubre 2025, 07:49

El Festival Focart de música urbana había anunciado que la próxima edición se celebraría en el pabellón de La Magdalena, pero en las últimas horas se ha confirmado un cambio de ubicación y ahora los conciertos se celebrarán en la Casa de Cultura el próximo 31 de octubre.

El auditorio acogerá los conciertos a partir de las 18 horas, en una jornada que fusionará música, arte y expresión callejera en un entorno renovado. Y es que bajo el lema 'Focart lleva la cultura urbana al corazón de Avilés', el festival tratará de ampliar su alcance y su presencia en la ciudad con actividades paralelas, gratuitas y abiertas a todos los públicos que se celebrarán por distintos espacios del centro de la ciudad.

El cartel del festival reúne a varios nombres destacados de la escena urbana nacional entre los que destaca Camin, artista de Granada que ha llevado su talento de las calles a las listas de éxitos, combinando reguetón, trap y urbano, con millones de reproducciones y colaboraciones junto a referentes del género urbano.

El segundo nombre confirmado es Dollar Selmouni, madrileño que se ha dado a conocer en el género urban español con un repertorio que transita entre el R&B y el flamenco urbano, reconocido por su carisma y su potente directo.

Desde Galicia llega Lopes, rapero de Camariñas y una de las voces más respetadas del hip hop underground gracias a su estilo crudo, letras contundentes y colaboraciones con figuras de peso en la escena.

Actividades paralelas

Completa el cartel hasta el momento Safree, artista alicantina que fusiona hip hop con ritmos latinos y folclóricos en una propuesta fresca y mestiza, avalada por su recorrido en festivales de España y México. A ellos se suma el DJ local Jotadejota, que aportará su energía y sello a una noche que promete ritmo, baile y conexión con el público.

Se volverán a celebrar las batallas de freestyle, una de las actividades más esperadas por el público joven, que contarán además con premio económico para los ganadores. Además, en los días previos, durante la jornada del festival y también posteriormente, Avilés se convertirá en un gran espacio creativo al aire libre con talleres, graffiti en directo, murales o exhibiciones en diferentes espacios públicos.

Las entradas para Focart 2025 están disponibles en las plataformas 'planetevents.es', 'livenation.es', Ticketmaster y El Corte Inglés, a 17 euros.