Dollar Selmouni, Camin, Safree y Lopes son los cuatro artistas confirmados en el Festival Focart de Avilés. LVA

El Festival Focart de música urbana anuncia los artistas que actuarán en Avilés el 31 de octubre

Este año se traslada al pabellón de La Magdalena con Camin, Dollar Selmouni, Lopes y Safree como los primeros artistas confirmados en el cartel musical

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:29

La música urbana volverá a sonar en Avilés el próximo s 31 de octubre y lo hará en el Pabellón de La Magdalena que acogerá una nueva edición de FOCART, el festival que se ha consolidado como referente de la cultura urbana en la villa. Durante la jornada, que se desarrollará desde las seis de la tarde hasta las tres de la madrugada, los asistentes podrán disfrutar no solo de conciertos, sino también de un amplio programa de actividades paralelas, para acercar al público al pulso creativo de la cultura urbana contemporánea.

El cartel de FOCART 2025 reúne a cuatro nombres destacados de la escena urbana nacional entre los que destaca Camin, artista de Granada que ha llevado su talento de las calles a las listas de éxitos, combinando reguetón, trap y urban, con millones de reproducciones y colaboraciones junto a referentes del género urbano.

El segundo nombre confirmado es Dollar Selmouni, madrileño que se ha dado a conocer en el género urban español con un repertorio que transita entre el R&B y el flamenco urbano, reconocido por su carisma y su potente directo.

Desde Galicia llega Lopes, rapero de Camariñas y una de las voces más respetadas del hip hop underground gracias a su estilo crudo, letras contundentes y colaboraciones con figuras de peso en la escena.

Completa el cartel hasta el momento Safree, artista alicantina que fusiona hip hop con ritmos latinos y folclóricos en una propuesta fresca y mestiza, avalada por su recorrido en festivales de España y México. Desde la organización anticipan que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos artistas que se sumarán al cartel de esta edición de FOCART, además de dj's que animarán el evento con música electrónica

Este año el festival FOCART se traslada al último trimestre del año, mientras que en ediciones anteriores se celebraba en el centro de Avilés durante los meses de verano. Las entradas estarán a la venta mañana, viernes 12 de septiembre, a partir de las 11 horas en las plataformas planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, a un precio de 17 euros más los gastos de gestión. No obstante, desde este 10 de septiembre ya hay una preventa a través de la plataforma SMusic.

