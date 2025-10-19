El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alberto Tirador y José Manuel Reguero, tras el homenaje.
Alberto Tirador y José Manuel Reguero, tras el homenaje. Naval
La fiesta de Seronda en Illas rinde homenaje al Maestru

José Manuel Reguero recibe el reconocimiento de sus vecinos a su compromiso con la cultura tradicional

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:55

No fue fácil que, hasta hace ocho días, José Manuel Reguero, 'El Maestru' no supiese que hoy domingo iba a recibir el reconocimiento de sus vecinos de Illas en la fiesta de Seronda, un homenaje a su trabajo por la cultura asturiana, su papel central como monologuista y el concejo. «Préstame mucho», reconocía momentos antes de la entrega del premio por parte del alcalde, Alberto Tirador. Y es que, aunque ya dispone de numerosos reconocimientos, este es especial porque «viene de mis vecinos, de mi gente, lo recojo a escasos metros de la casa donde nací. No se puede pedir más», aseguró.

Y así, en primera fila, estaban los pilares de su vida, comenzando por su mujer, Charo Fernández, sus hijos: Ana Eva, Pablo y Patricia; y sus tres nietas: Andrea, Nora y Olivia. «Sois mi motor para el día a día», confesó Reguero.

Tirador destacó como 'El Maestru' había llevado el nombre del concejo por medio mundo y que había puesto en marcha la primera escuela de monologuistas de Asturias tras su jubilación, un proyecto que después de trece años sigue en activo en el concejo y formando a nuevos humoristas.

Además de una figura con una hoja de roble, Tirador entregó a José Manuel Reguero una pandereta con su imagen como reto para nuevos proyectos. «Es preciosa», aseguró. Y, para cerrar, improvisó un pequeño chiste para solaz de los asistentes.

