La folixa no para en la comarca Versalles, San Adriano, Solís y Pravia celebran este fin de semana las fiestas que empiezan a sonar a cierre de verano

Yolanda De Luis Avilés Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La comarca de Avilés se resiste a iniciar la rutina de la vuelta de vacaciones y este fin de semana se respira todavía mucho verano y folixa en todos los concejos. Avilés, Castrillón, Corvera y Pravia celebran estos días fiestas de referencia en el calendario, romerías con una larga historia detrás que reúnen a muchos fieles y también a otras muchas personas que disfrutan de las muchas actividades programadas.

En Versalles se celebra Covadonga. Mañana lunes será la procesión desde la iglesia de La Magdalena hasta la hornacina de la calle La Paz, pero antes ya se habrán desarrollado una docena de actividades de unos festejos que arrancaron el viernes. Por ejemplo, ese día hubo exhibiciones de baile y de petanca, además de concierto y verbena; ayer hubo magia, concursos gastronómicos y también tiempo para disfrutar de un tardeo muy 'urban' (rap, hip-hop, Dj's, peluquería, skate...) que llegó hasta la verbena. Hoy será el turno de la comida vecinal y de nuevo la música para llegar al día grande, el de la Virgen de Covadonga. El martes todavía quedará un poco de espacio para cerrar las fiestas y en el día que se comienza al 'cole' los niños podrán disfrutar después de sus primeras clases de precios populares en las atracciones y también de la holi party.

Versalles A las 14 horas, comida vecinal en la carpa; 15, Dj Grand; 22, verbena, orquesta Finisterre y Dj Jairo Ortal.

San Adriano 17, juegos infantiles; 18, misa; 18.45, homenaje a los güelos; 19, reparto del bollo; 19.30, grupo Paréntesis; 23, Dj Valerio Espina.

Solís 11.30 horas, procesión y misa; 13.30, Banda de Gaitas de Corvera; 14, gran corderada; 17, El Felechu; 18, animación infantil; 19.30, romería con Madastur.

Pravia 11 horas, tren de la alegría, exhibición de crossfit; 13, concierto Escuela de Calor; 17, actividades infantiles, desfile de disfraces; 19.15, magia; 21, danza prima; 21, Assia, La Última Legión; 00, pirotecnia; 00.30, Ráfaga, Assia, La Última Legión.

La romería de San Adriano en Castrillón será mañana lunes, pero hoy domingo ya comenzarán las actividades con juegos infantiles, la misa de los enfermos o el homenaje al güelu y a la güela de la localidad. Son Guillermo Fernández Rodríguez y Ana María Pulido Elías. Después llegará el momento del reparto del bollo y el vino y de la música con el grupo Paréntesis y dj Valerio Espina. Mañana la misa y la procesión será a las 12.45 horas.

Por su parte, en Solís celebran hoy su día grande con la procesión desde la iglesia hasta la ermita de San Justo y Pastor a las once y media de la mañana. Tras la misa, actuará la banda de gaitas del concejo, se subastará el pan de escanda y dará comienzo la tradicional corderada. Por la tarde habrá animación para los niños, actuará El Felechu y el grupo Madastur amenizará la romería.

En Pravia celebran estos días sus fiestas del Cristo y la misa solemne se celebró ayer con la tradicional procesión posterior, pero llevan ya desde el viernes de folixa con actividades para todos los públicos. Hoy la primera parte del día estará más dedicada a los niños y la noche, tras la danza prima, el baile seguirá con el grupo Assia, La Última Legión y Ráfaga, con espectáculo pirotécnico por el medio a las doce de la noche.

El próximo fin de semana será el turno de La Carriona y entonces sí, la folixa del verano habrá llegado a su punto y final en la comarca.