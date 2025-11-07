El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Primera reunión, de toma de contacto, en el CIFP Avilés a propósito del proyecto de FP Intercultural. LVA

La formación profesional quiere ser la llave del empleo de todos los colectivos en Avilés

Secretariado Gitano, DIFAC, Inserta Empleo y el Centro de Educación de Personas Adultas se interesan por el proyecto FP Intercultural

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

El proyecto de FP Intercultural ha convocado en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés a Secretariado Gitano, Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC), el Centro de Educación de Personas Adultas e Inserta Empleo. El objetivo del encuentro, al que también ha asistido el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, era mantener una primera toma de contacto para ver cómo desarrollar un proyecto de innovación por el que el centro educativo ha conseguido una financiación 2.409 euros de la consejería de Educación.

El objetivo, según ha explicado la directora Susana Fonseca, es «enseñar las posibilidades de la formación profesional en general, y en concreto las familias impartidas en el CIFP Avilés, a colectivos más vulnerables». Encontrar, por tanto, formaciones adecuadas a las características particulares de cada persona porque «la formación es la mejor herramienta para poder incorporarse con garantías al mercado laboral», algo sobre lo que ninguno de los presentes arrojó ninguna duda.

En esta primera reunión se ha querido explorar también «qué nos pueden ofrecer ellos a nosotros» porque, como ha ahondado, entre el millar de estudiantes presenciales matriculados en el CIFP Avilés hay algunos con diversidad funcional u otro tipo de condición con el que entidades como Inserta Empleo están más acostumbradas a trabajar. En resumen, «aprender y colaborar y conocernos en esta ambición que tenemos de abrirnos a la comunidad y de darnos a conocer».

Además de la directora, el CIFP Avilés ha estaddo representado por Ricardo Cancio, Vanessa Riquelme y María, del departamento de Orientación, y por Elisa Alonso, jefa adjunta y coordinadora de este proyecto de FP Intercultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  9. 9

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  10. 10 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La formación profesional quiere ser la llave del empleo de todos los colectivos en Avilés

La formación profesional quiere ser la llave del empleo de todos los colectivos en Avilés