La formación profesional quiere ser la llave del empleo de todos los colectivos en Avilés Secretariado Gitano, DIFAC, Inserta Empleo y el Centro de Educación de Personas Adultas se interesan por el proyecto FP Intercultural

El proyecto de FP Intercultural ha convocado en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés a Secretariado Gitano, Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC), el Centro de Educación de Personas Adultas e Inserta Empleo. El objetivo del encuentro, al que también ha asistido el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, era mantener una primera toma de contacto para ver cómo desarrollar un proyecto de innovación por el que el centro educativo ha conseguido una financiación 2.409 euros de la consejería de Educación.

El objetivo, según ha explicado la directora Susana Fonseca, es «enseñar las posibilidades de la formación profesional en general, y en concreto las familias impartidas en el CIFP Avilés, a colectivos más vulnerables». Encontrar, por tanto, formaciones adecuadas a las características particulares de cada persona porque «la formación es la mejor herramienta para poder incorporarse con garantías al mercado laboral», algo sobre lo que ninguno de los presentes arrojó ninguna duda.

En esta primera reunión se ha querido explorar también «qué nos pueden ofrecer ellos a nosotros» porque, como ha ahondado, entre el millar de estudiantes presenciales matriculados en el CIFP Avilés hay algunos con diversidad funcional u otro tipo de condición con el que entidades como Inserta Empleo están más acostumbradas a trabajar. En resumen, «aprender y colaborar y conocernos en esta ambición que tenemos de abrirnos a la comunidad y de darnos a conocer».

Además de la directora, el CIFP Avilés ha estaddo representado por Ricardo Cancio, Vanessa Riquelme y María, del departamento de Orientación, y por Elisa Alonso, jefa adjunta y coordinadora de este proyecto de FP Intercultural.

