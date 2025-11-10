«La respuesta a la ausencia de relaciones sociales es motivar estas relaciones sociales» Beatriz Oliveros imparte formación al voluntariado sobre el abordaje de la soledad no deseada

Cristina Del Río Avilés Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

La pedagoga y psicóloga Beatriz Oliveros, señala que la soledad no deseada es un «problema acuciante de nuestra sociedad» y considera fundamental al voluntariado en su abordaje. La experta se ha expresado en estos términos antes de la primera de las tres sesiones del curso de formación al voluntariado que hasta el miércoles impartirá en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés.

En su opinión, este fenómeno es «fruto también del estilo de vida y de las dificultades de relación y se ceba con las personas más vulnerables, haciendo que, en el caso de las personas mayores cuando se acerca el final de la vida sientan que su proyecto vital no ha sido exitoso y se puedan sentir aislados o ajenos a las relaciones sociales».

Lo curioso, como ella misma ha señalado, es que «la respuesta a la ausencia de relaciones sociales es motivar relaciones sociales y en ese sentido el voluntariado es un elemento fundamental». «Queremos un nuevo estilo de envejecimiento donde las personas mayores sientan que son un valor».

Temas

Palacio de Valdecarzana