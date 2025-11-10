El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Beatriz Oliveros, durante el taller que imparte estos días en el Palacio de Valdecarzana. José Simal Ordás

«La respuesta a la ausencia de relaciones sociales es motivar estas relaciones sociales»

Beatriz Oliveros imparte formación al voluntariado sobre el abordaje de la soledad no deseada

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

La pedagoga y psicóloga Beatriz Oliveros, señala que la soledad no deseada es un «problema acuciante de nuestra sociedad» y considera fundamental al voluntariado en su abordaje. La experta se ha expresado en estos términos antes de la primera de las tres sesiones del curso de formación al voluntariado que hasta el miércoles impartirá en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés.

En su opinión, este fenómeno es «fruto también del estilo de vida y de las dificultades de relación y se ceba con las personas más vulnerables, haciendo que, en el caso de las personas mayores cuando se acerca el final de la vida sientan que su proyecto vital no ha sido exitoso y se puedan sentir aislados o ajenos a las relaciones sociales».

Lo curioso, como ella misma ha señalado, es que «la respuesta a la ausencia de relaciones sociales es motivar relaciones sociales y en ese sentido el voluntariado es un elemento fundamental». «Queremos un nuevo estilo de envejecimiento donde las personas mayores sientan que son un valor».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  5. 5 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  6. 6

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  7. 7 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  8. 8 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  9. 9 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  10. 10 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La respuesta a la ausencia de relaciones sociales es motivar estas relaciones sociales»

«La respuesta a la ausencia de relaciones sociales es motivar estas relaciones sociales»