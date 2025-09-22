La fuente de Los Caños de San Francisco, en Avilés, volverá a echar agua el próximo diciembre

La fuente de Los Caños de San Francisco volverá a manar agua en dos meses, ya que los trabajos para su restauración comenzarán esta misma ... semana. Como ya se anunció en agosto por parte del equipo de gobierno, Castrum Restauración y Gestión Cultural se encargará de los trabajos. Cuenta con una gran experiencia en recuperar patrimonio de la ciudad, por ejemplo, en la muralla realizó el primer estudio que determinó su plan de recuperación y siguió arqueológicamente las obras realizadas para destapar el primer paño de la cerca medieval de la villa.

En el caso de la fuente, en el análisis previo a la intervención que comienza ahora los profesionales de Castrum detectaron en los distintos elementos que la componen una pérdida de material y desprendimientos, especialmente en las narices y las bocas de las seis cabezas masculinas de las que salen los tubos.

A ello se suman fisuras y la formación de cabernas en las zonas exteriores e interiores de su base debido a la exposición continua a la humedad. Además, los sillares también presentan desgastes.

Tras una limpieza inicial, se hará una caracterización de la piedra y morteros para recuperar los elementos

Comenzará con un tratamiento fungicida y biocida, aunque previamente los profesionales eliminarán la suciedad superficial de tierras y restos de plantas de toda la fuente utilizando distintos medios mecánicos.

Con Los Caños limpios, se reunirán las muestras petrológicas y catas para la elección y dosificación de materiales, morteros y productos necesarios para la ejecución de la obra que conformen una restauración patrimonial que cumpla con la normativa y recomendaciones estandarizadas.

Esta caracterización petrofísica de la piedra se considera una herramienta fundamental para identificar los materiales constructivos y especialmente en el caso de los morteros de cal como el de la Fuente de Los Caños de San Francisco, ya que aportan datos cualitativos acerca de la composición química y la granulometría, entre otros aspectos, que si se cruza con la información arqueológica en cuanto a cronologías permite generar tablas tipológicas de morteros por cronología y establecer patrones de fabricación que ayuden a la restauración.

De hecho, en esta intervención, está previsto eliminar los morteros aplicados a la restauración hecha hace quince años. Los nuevos que se aplicarán son de cal hidráulica natural con entonado en masa mediante pigmentos minerales para ajustar las características de textura y color que tiene la fuente. No obstante, en uno de los espacios más dañados se utiliza caliza de Bustiello.

En la zona de agua, como en el resto de la estructura de la fuente, se aplicará un tratamiento para la protección con un producto a base de nanopartículas, que en la zona de actuación del agua de la fuente añadirá, según han determinado los expertos, otro hidrofugante que repela el agua e inhibe la proliferación de microorganismos.

Conservación

La intervención en la fuente de Los Caños de San Francisco, que cuenta con un presupuesto ligeramente superior a los 35.000 euros, debe tener una continuidad, otro de los principios básicos de la ciencia de la restauración. Esto supone analizar los factores de riesgo que tiene el elemento patrimonial y está claro que en esta fuente, situada en el exterior, si no existe una labor de conservación preventiva tanto la piedra como los morteros sufrirán alteraciones que hagan que puedan volver a surgir los problemas que ahora se atajan en el monumento.

En este caso se aconseja un mantenimiento permanente aplicando, cada cierto tiempo, productos hidrofugantes, como los que se utilizarán en la restauración que arranca esta misma semana.