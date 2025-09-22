El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fuente de Los Caños de San Francisco se construyó en el siglo XVI. PALOMA UCHA

La fuente de Los Caños de San Francisco, en Avilés, volverá a echar agua el próximo diciembre

Los trabajos de restauración comienzan esta semana. Se intervendrá sobre las cabezas y en el interior y exterior de la base

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La fuente de Los Caños de San Francisco volverá a manar agua en dos meses, ya que los trabajos para su restauración comenzarán esta misma ... semana. Como ya se anunció en agosto por parte del equipo de gobierno, Castrum Restauración y Gestión Cultural se encargará de los trabajos. Cuenta con una gran experiencia en recuperar patrimonio de la ciudad, por ejemplo, en la muralla realizó el primer estudio que determinó su plan de recuperación y siguió arqueológicamente las obras realizadas para destapar el primer paño de la cerca medieval de la villa.

