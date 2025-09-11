«Somos una generación con ganas de contar buenas historias» Dos ejemplos de jóvenes talentos que participan en las Jornadas del Cómic de Avilés este año son Paula Cheshire y Carolina Corvillo que ayer participaron en varias actividades con el público

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El cómic tiene futuro y está en manos de una nueva hornada de jóvenes autores que llegan con las pilas cargadas y muchas ganas de poner en valor un género que en nuestro país se sigue considerando menor, cuando en otros mercados ya se ha igualado a la mejor literatura. Dos ejemplos de jóvenes talentos que participan en las Jornadas del Cómic de Avilés este año son Paula Cheshire y Carolina Corvillo, que ayer participaron en varias actividades con el público.

Ambas reflexionaron sobre ese lugar que les ha tocado ocupar. «No creo que podamos considerarnos portavoces de toda una generación, pero sí que creo que somos una de las buenas, estamos llenos de energía y con ganas de contar buenas historias sin importarnos experimentar», señaló Corvillo, artista multidisciplinar que ha destacado en los últimos años por publicar novelas gráficas históricas que ponen en valor a mujeres que han sido silenciadas.

Su compañera, Paula Cheshire, celebró que «cada día se están leyendo más cómics, algo que cuando éramos pequeñas no pasaba. El que los leía era el raro, hoy se ha popularizado y los jóvenes se interesan por más estilos», señaló esta joven autora, que precisamente se dio a conocer durante la pandemia a través de las redes sociales, un medio que hace apenas unos años ni siquiera había sido explorado en el mundo del cómic.

Nuevos formatos

«En la pandemia lo pasamos muy mal, pero yo venía de un duelo reciente y pensé que me podía morir mañana mismo y que me iba a arrepentir si no había hecho lo que me gusta. Por eso empecé a compartir viñetas en las redes sociales y el 'feedback' que fui recibiendo hizo que me viniese arriba y me retroalimentase para seguir dibujando», recordaba ayer Cheshire en Avilés. Ambas autoras visitan por primera vez las Jornadas del Cómic y en los próximos días participarán en varias de las actividades y mesas redondas.