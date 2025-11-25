El Gobierno avilesino afronta el Pleno del próximo viernes sin la certeza de poder aprobar la remunicipalización de servicios

El Gobierno de Avilés afrontará el próximo viernes uno de los últimos Plenos importantes del año y lo hará sin la certeza de que ... se vaya a poder aprobar su propuesta sobre la ampliación del papel de la Empresa de Servicios Auxiliares para remunicipalizar algunos de los servicios que habían sido externalizados, toda vez que los grupos de la oposición se abstuvieron en su totalidad a este punto en las comisiones informativas celebradas ayer martes y queda la duda de si en el último momento Podemos acercará posturas y dará al equipo de gobierno del que salió abruptamente el pasado febrero.

La semana pasada los concejales de Podemos dejaron clara su oposición a la inclusión de los cementerios en la empresa municipal, que se sumaría así al servicio de conserjes del que ya se ocupa la empresa y a los de limpieza de centros deportivos y culturales y de información turística que se recuperarían ahora. Sin embargo, la formación morada negocia con el equipo de gobierno y no está cerrada la puerta a un acuerdo 'in extremis' que permita aprobar este cambio en el Pleno del próximo viernes.

Cabe señalar que aunque se alcance un acuerdo, lo que se vota el viernes no es más que el inicio de los trámites administrativos para la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad de Servicios Auxiliares y la creación de una comisión de estudio que sería la que realmente tendrá el poder de decidir en un futuro cuales son los servicios que se remunicipalizan. En esta comisión no está previsto que entre ningún concejal de Podemos, en cambio si se contempla que esté presidida por el edil de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, y Agustín Medina, concejal de Izquierda Unida, además de tres técnicos municipales.