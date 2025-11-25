El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El viernes se celebra el Pleno en el que el Gobierno avilesino tratará de remunicipallizar varias servicios. Arnaldo García

El Gobierno avilesino afronta el Pleno del próximo viernes sin la certeza de poder aprobar la remunicipalización de servicios

Todos los grupos de la oposición se abstuvieron este martes en las comisiones sobre la ampliación del papel de la Empresa de Servicios Auxiliares y queda en el aire si lograrán los apoyos de Podemos

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:27

El Gobierno de Avilés afrontará el próximo viernes uno de los últimos Plenos importantes del año y lo hará sin la certeza de que ... se vaya a poder aprobar su propuesta sobre la ampliación del papel de la Empresa de Servicios Auxiliares para remunicipalizar algunos de los servicios que habían sido externalizados, toda vez que los grupos de la oposición se abstuvieron en su totalidad a este punto en las comisiones informativas celebradas ayer martes y queda la duda de si en el último momento Podemos acercará posturas y dará al equipo de gobierno del que salió abruptamente el pasado febrero.

