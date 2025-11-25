El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un operario llevando a cabo labores de limpieza en el cementerio de La Carriona en Avilés. Marieta

El Gobierno de Avilés y Podemos negocian sobre la gestión del servicio de cementerios

Los morados se oponen a que se incluyan en la empresa municipal de servicios, pero existe un diálogo abierto para tratar de llegar a un acuerdo de cara al Pleno que se celebrará el próximo viernes

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:20

Después de que el Gobierno de Avilés y Podemos hayan mostrado públicamente una serie de desencuentros que no hacen más que visibilizar el ... distanciamiento tras la abrupta salida de la coalición de los concejales de la formación morada el pasado mes de febrero, ahora parece que podría abrirse vislumbrarse un halo de esperanza, o al menos una intención negociadora en lo que respecta a la ampliación del papel de la Empresa de Servicios Auxiliares para remunicipalizar algunos de los servicios que habían sido externalizados.

