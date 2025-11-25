El Gobierno de Avilés y Podemos negocian sobre la gestión del servicio de cementerios

Después de que el Gobierno de Avilés y Podemos hayan mostrado públicamente una serie de desencuentros que no hacen más que visibilizar el ... distanciamiento tras la abrupta salida de la coalición de los concejales de la formación morada el pasado mes de febrero, ahora parece que podría abrirse vislumbrarse un halo de esperanza, o al menos una intención negociadora en lo que respecta a la ampliación del papel de la Empresa de Servicios Auxiliares para remunicipalizar algunos de los servicios que habían sido externalizados.

La semana pasada los concejales de Podemos dejaron clara su oposición a la inclusión de los cementerios en la empresa municipal, que se sumaría así al servicio de conserjes del que ya se ocupa la empresa y a los de limpieza de centros deportivos y culturales y de información turística que se recuperarían ahora.

Sin embargo, parece que en las últimas horas el propio Gobierno local ha dado un paso y está tratando de convencer a los morados con una serie de justificaciones que por el momento no han trascendido, pero que podrían acercar posturas de cara a una negociación que supondría el apoyo de Podemos en el próximo Pleno del 28 de noviembre.

Por el momento no se ha alcanzado ningún consenso y está claro que el Gobierno lo tendrá difícil para convencer a los morados, toda vez que habían denunciado la inclusión del servicio de cementerios como «una privatización encubierta». Desde Podemos justificaban que los cementerios han sido atendidos hasta ahora por personal funcionario del Ayuntamiento de Avilés, «lo cual aseguraba un control directo y una gestión pública que respondía a los intereses de la ciudadanía». Ahora, la decisión parece ser la de que este servicio sea uno de los que se preste a través de la empresa municipal, un cambio que «no solo debilita el modelo de gestión pública, sino que también perjudica la estabilidad laboral y el trato justo a los empleados municipales en el único servicio que es cien por cien público en este Ayuntamiento».

Críticas del Partido Popular

Por otra parte quienes no parecen dispuestos a negociar de ningún modo con el Gobierno sobre esta cuestión son los concejales del Partido Popular, que se oponen en rotundo a la remunicipalización de los servicios. La portavoz de los populares, Esther Llamazares, ha denunciado «la falta absoluta de transparencia del Gobierno municipal respecto a sus planes para la sociedad», tras acceder a varios documentos internos que apuntan, según la popular, «a una ampliación masiva de funciones sin explicación, sin memoria técnica y sin justificación alguna».

«Desconocemos qué pretende el Gobierno. No ha explicado nada ni al pleno ni a la oposición. Pero lo que insinúan los documentos es una auténtica barbaridad», insiste Llamazares, que asegura que según la información revisada, «si cargan a Servicios Auxiliares nuevos servicios estructurales, la sociedad dejaría de cumplir los requisitos legales para ser un medio propio (...) eso obligaría a licitar cada encargo y rompería todo el modelo de funcionamiento actual».

La portavoz del PP avilesino insiste en esta acusación y acusa al Gobierno municipal de estar «creando una administración paralela, un Ayuntamiento B, sin controles, sin transparencia y sin base legal. Esto no es su pretendida remunicipalización: aquí nadie va a ser funcionario».