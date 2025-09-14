El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz de Podemos Avilés, David García, posa en Cabruñana junto a la sede local del partido. PABLO NOSTI

David García Portavoz de Podemos Avilés

«El gobierno tiene que ser valiente de una vez y aplicar una tasa turística»

«Ahora somos más libres. Cuando estábamos en el Gobierno siempre fuimos responsables y leales a las propuestas de la concejalía de Hacienda»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Se acaban de cumplir seis meses desde que los dos concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Avilés fueron expulsados del Gobierno de coalición y ... su portavoz, David García, hace balance de las relaciones con el PSOE e IU y analiza su posición frente a las próximas negociaciones del presupuesto y las ordenanzas fiscales.

