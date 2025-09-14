Se acaban de cumplir seis meses desde que los dos concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Avilés fueron expulsados del Gobierno de coalición y ... su portavoz, David García, hace balance de las relaciones con el PSOE e IU y analiza su posición frente a las próximas negociaciones del presupuesto y las ordenanzas fiscales.

–Se acaban de cumplir seis meses desde que usted y su compañera Sara Retuerto fueron expulsados del Gobierno avilesino por un decreto de la alcaldesa. ¿Cómo valora lo que ocurrió y cómo han seguido trabajando?

–Desde entonces lo que hacemos es llevar una labor de oposición. La relación que había antes con el equipo de Gobierno no la hay a día de hoy y estamos viendo que cumplen su amenaza, lo que habían dicho en su momento en prensa de que no contarían con los votos de Podemos. Y en eso estamos.

–¿No tienen ningún tipo de relación con el Gobierno local más allá de los Plenos municipales?

–Desde entonces no hablan con nosotros para nada, ni para pedirnos los votos ni para nada más.

–Ustedes forman la coalición de Cambia Avilés con Izquierda Unida y sus dos concejales sí siguen formando parte del Gobierno, ¿cuál es la relación con ellos?

–La situación actual es la de dos partidos que eligieron emprender caminos distintos, pero sin mayores problemas.

–¿Entonces me dice que no ha habido conflictos internos en la colación y que mantienen una relación fluida con IU?

–Mantenemos una relación fluida, compartimos despacho y así estamos todos los días.

–¿Es cierto que los concejales de Podemos intentaron crear un grupo municipal propio sin IU cuando se les expulsó del Gobierno y no fue posible?

–En el momento en el que se disolviese el grupo municipal todos los concejales que lo formábamos pasaríamos a ser no adscritos y por eso lo mejor para todos es seguir juntos ya que, a pesar de que hayamos emprendido sendas distintas, tenemos muchos puntos políticos que nos unen.

–Cuando se rompió el Gobierno la alcaldesa llegó a insinuar que no descartaba que pudiesen regresar en algún momento. ¿Lo ve posible?

–Tal y como están las relaciones y de ver que no hablan con nosotros, pues lo tenemos descartado, sí.

–Recientemente ha habido un cruce de acusaciones entre Podemos, IU y PSOE en el que incluso se han acusado entre ustedes de aliarse con Vox. ¿De dónde surgen esos desencuentros?

–Bueno, la situación que tenemos ahora es que nosotros somos los últimos en ser preguntados, si es que se nos pregunta, tanto por nuestros votos en el Pleno como por temas importantes para la ciudad. Lo que vemos es que el equipo de gobierno no está contando con Podemos para sacar políticas adelante y entendemos que la están sacando con otros.

–Pese a estos problemas sus votos en casi todos los asuntos importantes han sido de abstención y casi nunca en contra.

–Nosotros lo hemos dicho desde que nos echaron, que vamos a estar siempre a favor de que se hagan políticas de izquierdas. Si no son políticas de izquierdas, pues entonces sí tendrán nuestro voto en contra.

Negociación de ordenanzas

–Próximamente deben comenzar las negociaciones sobre los presupuestos municipales y las ordenanzas fiscales. ¿Desde el Gobierno ya se han puesto en contacto con Podemos?

–De momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Estamos esperando que nos presenten los proyectos de ordenanzas y de presupuestos para hacer una valoración más profunda y deseamos que sea una propuesta ambiciosa.

–¿Cuáles son las líneas rojas de Podemos en esta negociación?

–No podemos marcarnos líneas rojas sin saber lo que nos van a presentar primero. Pero tenemos claro que queremos que se garanticen los servicios públicos en Avilés. Queremos que se mantenga y se potencie el mantenimiento en los barrios y, sobre todo, que se aborde nuestro mayor problema que hay ahora, que es la vivienda.

–¿Cómo cree que se puede abordar el problema de la vivienda?

–Creemos que ya que la vivienda es un problema ligado también al turismo el Gobierno, tanto municipal como autonómico, tiene que ser valiente de una vez y aplicar una tasa turística.

–Se intentó aplicar y no salió bien.

–Tenemos confianza en que en el proyecto de ordenanzas del próximo año venga ya reflejada una tasa turística.

–¿Diría que están más abiertos a negociar ahora que cuando iban de la mano con IU?

–Es evidente que ahora somos más libres. Cuando estábamos en el Gobierno siempre fuimos responsables y leales a las propuestas de la concejalía de Hacienda. Y claro que desencuentros hubo, pero no los aireamos.

–¿Sintieron que en algún momento votaban en contra de sus ideas por lealtad al Gobierno?

–Sí, lo sentimos varias veces, pero son contradicciones con las que se contaba ya cuando entramos en una coalición para gobernar y más siendo la parte más pequeña del Gobierno.

Situación interna

–Hablando de Podemos, ¿estudian ya la renovación de la portavocía del partido en Avilés?

–Nos tocaría renovar portavocía en 2027, pero estamos inmersos en procesos de cambio en Podemos Avilés, con renovación de ejecutiva, y probablemente haya cambios a principios del año que viene.

–¿Su idea es seguir como portavoz del partido?

–Yo creo que la mejor apuesta es tener separadas la portavocía política de la portavocía en el Ayuntamiento.

–No están en su mejor momento. ¿Cómo cree que afrontará Podemos Avilés las elecciones municipales de 2027?

–No estamos en la mejor situación y pueden pasar tantas cosas de aquí al 2027. Pero como dije antes, estamos en un proceso de cambio interno y a partir de ahí empezaremos a trabajar de cara a las elecciones.

–¿Ve viable volver a concurrir a unos comicios junto a IU?

–Las decisiones en Podemos siempre las toman las bases y llegados a ese punto tendrán que ser esas bases mediante votación las que decidan cómo se va a las elecciones.