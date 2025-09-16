Gonvarri acerca el sector del metal a una docena de mujeres con formación a la carta

Acercar a las mujeres a sectores masculinizados como el del metal mediante formación es uno de los primeros pasos para romper techos de cristal. Las ... doce alumnas que ayer comenzaron su formación a la carta en soldadura en la empresa Gonvarri son el ejemplo de ello.

Yolanda Alonso, por ejemplo, tiene 52 años y durante 30 fue peluquera. Tras un primer acercamiento al sector del metal en el centro de formación ESCAL, tomó la decisión de incorporarse al curso de Gonvarri atraída por sus «ventajas» como los horarios y el sueldo. «Hasta ahora era como que este sector no estaba para nosotras y me he dado cuenta que es un sector fantástico para la mujer. Por desgracia cuando llegas a una edad siempre te ofertan lo mismo, o limpiar una casa o cocinera o camarera y no hay nadie que te diga que puedes acceder a este sector, donde tienes unas circunstancias mucho más justas», afirma.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; y la gerente del Servicio Público de Empleo, Begoña López, fueron los encargados de dar la bienvenida a las alumnas junto con representantes de la empresa. «Necesitamos incentivar la incorporación de la mujer a sectores tan masculinizados como pueden ser el del metal y necesitamos ir reduciendo esa brecha de género que se manifiesta en datos como que la tasa de ocupación está por encima de los 8 puntos de diferencia entre hombres y mujeres, en detrimento de las mujeres», destacó Sánchez.

El objetivo principal, además de reducir esa brecha, es «que las empresas puedan dirigir su formación en función de aquellos proyectos que tengan y la cualificación que necesiten», por lo que la empresa tiene un compromiso de contratación de al menos ocho alumnas.

«Las empresas no podemos vivir al margen de la brecha de género actual. Que este curso sea íntegramente dirigido al colectivo femenino es algo que, sobre todo en un sector como el nuestro de la industria en el que la mujer está infrarrepresentada, nos viene muy bien», destacó René Porrúa, director general de la división Metal Structures del Grupo Gonvarri.

Por su parte, María Jesús García, vicepresidenta de Femetal, puso en valor este tipo de formación a la carta y el curso que «es la respuesta a todos estos años de esfuerzo por hacer el sector del metal atractivo a las mujeres».

Las alumnas, con edades comprendidas entre los 20 y los 52 años recibirán formación hasta noviembre. Algunas como Melisa Jiménez, de 31 años, y Carmen María Otero, de 40, conocieron Gonvarri por el evento del Día de la Mujer realizado el pasado marzo en La Lechera. Ambas llevan años dedicándose a la hostelería y decidieron con este curso dar un giro a su vida profesional. «A mi no me da miedo, me genera excitación y ganas de hacer cosas nuevas y de aprender.», explicó Otero.

Para ambas el cambio supone «un pequeño alivio», ya queque «en hostelería estamos acostumbradas a trabajar bajo presión, con ciertos tiempos y con horarios un poco estresantes».