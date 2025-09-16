El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las doce participantes en la formación junto al consejero Borja Sánchez y representantes de Gonvarri y Femetal . L. L. P.

Gonvarri acerca el sector del metal a una docena de mujeres con formación a la carta

«Hasta ahora parecía que estos trabajos no eran para nosotras, pero nos hemos dado cuenta que es un sector fantástico para la mujer», dicen las alumnas

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:49

Acercar a las mujeres a sectores masculinizados como el del metal mediante formación es uno de los primeros pasos para romper techos de cristal. Las ... doce alumnas que ayer comenzaron su formación a la carta en soldadura en la empresa Gonvarri son el ejemplo de ello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  8. 8 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gonvarri acerca el sector del metal a una docena de mujeres con formación a la carta

Gonvarri acerca el sector del metal a una docena de mujeres con formación a la carta