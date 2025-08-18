La Granda aborda en Luanco cuestiones de salud: «Hay poblaciones que nunca entran en los ensayos clínicos, pero se las medica» Los cursos se trasladaron al Museo Marítimo de Luanco y allí se presentó un proyecto europeo estudia cómo testar fármacos en personas mayores, menores o portadores del VIH para tener datos fidedignos

Las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años, los niños o las personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) no entran en los ensayos clínicos en los que se prueban los medicamentos pero, sin embargo, luego sí se les prescriben «y luego aparecen efectos secundarios que en algunos casos han llegado incluso a desautorizar algunos fármacos», según señala Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe y codirector del curso 'De observadores a colaboradores: El rol ciudadano en la investigación clínica', junto a Olga Laosa.

Fue ayer el tema abordado en los cursos de La Granda, que se trasladaron al Museo Marítimo de Luanco. Ese problema y cómo un proyecto europeo está trabajando para tratar de solventar un problema que preocupa tanto a los profesionales sanitarios como a la industria farmacéutica. No es sencillo. En unos casos estas poblaciones, entre las que se incluyen también aquellos que viven en el medio rural o quienes tienen un bajo nivel de educación, no forman parte de los ensayos por los riesgos que supone para ellos, en otros por razones prácticas, pero el resultado es que muchas veces, esto deriva en resultados que no resultan fiables.

«A veces no se les incluye por el alto coste que supone, otras veces porque no son pacientes que tengan una sola patología y resultaría difícil evaluar el resultado», explica Rodríguez-Mañas.

El problema ocurre en muchos fármacos para tratar la diabetes, el Parkinson o la demencia, que se prueben en personas notablemente más jóvenes de aquellas que sufren estas dolencias. «Muchas veces los estudios están enfocados en reducir el riesgo de muerte, y en una persona de ochenta años igual no hay mucha diferencia, pero sí es cierto que un fármaco puede mejorar mucho su calidad de valida», explica el médico.

Taller práctico

Este proyecto europeo en el que participa pretende empezar a poner solución. En él participan más de setenta socios, de los que la mitad pertenecen a la industria farmacéutica. La previsión es poder presentar los resultados y aportar soluciones en un plazo de cinco o seis años. Y en ellos La Granda tendrá su papel, ya que en la sesión de hoy se llevará a cabo un taller práctico con los participantes, que ayudarán a identificar las barreras para la participación de estas poblaciones infrarrepresentadas y aportarán sus soluciones.

Temas

Luanco