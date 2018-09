Grueso: «Soy el primer interesado en demostrar mi inocencia» Su nuevo letrado Fernando Burgos ha declarado a la salida de la sala que el lunes se presentará en el juicio y solicitará la suspensión como cuestión previa CRISTINA DEL RÍO Avilés Jueves, 20 septiembre 2018, 11:18

Natalio Grueso ha negado esta mañana ante el juez haberse sustraído a la acción de la justicia y ha defendido su honorabilidad en el derecho a la última palabra en la vista que se ha celebrado para decidir acerca de las medidas cautelares por las que permanece en prisión. Ha explicado, durante su comparecencia, que en Madrid cambia habitualmente de domicilio y que la renuncia de su abogado Pelayo Mijares fue debido a una cuestión económica.

«Mi voluntad de comparecer es absoluta. (...) Soy el primer interesado en que se celebre el juicio porque no tengo ninguna duda de mi inocencia y espero poder demostrarlo», ha asegurado el exdirector del Centro Niemeyer tras aludir al daño causado a su imagen.

Asimismo, Grueso ha aprovechado para aclarar que las «discrepancias irreconciliables» alegadas por su primer letrado se han debido a que «en julio me exige desembolso adicional de 30.000 euros que yo no tengo. La siguiente comunicación que tuve de él fue un escrito de renuncia. El primer damnificado soy yo porque necesito que el letrado que me defienda tenga el tiempo oportuno (para prepararlo)».

Por su parte, su nuevo letrado Fernando Burgos ha declarado a la salida de la sala que el lunes se presentará en el juicio y solicitará la suspensión como cuestión previa. «Recibí su llamada hace 72 horas. Yo no sabía ni quién era ni dónde estaba la Sección Tercera. No sé ni de qué va el tema», ha comentado el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional.