Herido en Avilés tras caer una rama de un árbol sobre su moto Estaba estacionando su vehículo en el aparcamiento en la calle Narváez cuando se rompió una gran caña

Yolanda De Luis Avilés Martes, 16 de septiembre 2025, 08:51

Un hombre resultó herido cuando le cayó una gran rama de un árbol en la calle Narváez de La Luz de Avilés. Según informó ayer la Policía Local, que levantó atestado de lo sucedido, los hechos ocurrieron sobre las 13.20 horas del pasado sábado. El conductor de una motocicleta estaba aparcándola en la zona existente en la calle para estacionar este tipo de vehículos cuando una gran rama del árbol venció y cayó sobre él y la moto. El hombre resultó lesionado en un hombro y gestionó por sus medios la atención en un centro sanitario.

A la zona, además de los agentes de la Policía Local, también se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias para asegurar el paso de los peatones por la acera a la espera de una posterior actuación por parte de las brigadas municipales para decidir si es necesario talar el árbol o podar alguna más de sus ramas.

Por otro lado, la Policía Local detuvo en los últimos días a cuatro hombres por conducir bajo los efectos del alcohol, dos de ellos en el control establecido con motivo de las fiestas de Corvera.

Además, intervino en un atropello que tuvo lugar en la Travesía del Torno y en el que resultó herida con un golpe en la cabeza una mujer de Avilés de 55 años que cruzaba fuera del paso habilitado.

