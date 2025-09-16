El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La gran rama que cayó sobre el motorista y su vehículo. P. L. A.

Herido en Avilés tras caer una rama de un árbol sobre su moto

Estaba estacionando su vehículo en el aparcamiento en la calle Narváez cuando se rompió una gran caña

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:51

Un hombre resultó herido cuando le cayó una gran rama de un árbol en la calle Narváez de La Luz de Avilés. Según informó ayer la Policía Local, que levantó atestado de lo sucedido, los hechos ocurrieron sobre las 13.20 horas del pasado sábado. El conductor de una motocicleta estaba aparcándola en la zona existente en la calle para estacionar este tipo de vehículos cuando una gran rama del árbol venció y cayó sobre él y la moto. El hombre resultó lesionado en un hombro y gestionó por sus medios la atención en un centro sanitario.

A la zona, además de los agentes de la Policía Local, también se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias para asegurar el paso de los peatones por la acera a la espera de una posterior actuación por parte de las brigadas municipales para decidir si es necesario talar el árbol o podar alguna más de sus ramas.

Por otro lado, la Policía Local detuvo en los últimos días a cuatro hombres por conducir bajo los efectos del alcohol, dos de ellos en el control establecido con motivo de las fiestas de Corvera.

Además, intervino en un atropello que tuvo lugar en la Travesía del Torno y en el que resultó herida con un golpe en la cabeza una mujer de Avilés de 55 años que cruzaba fuera del paso habilitado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  8. 8 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Herido en Avilés tras caer una rama de un árbol sobre su moto

Herido en Avilés tras caer una rama de un árbol sobre su moto