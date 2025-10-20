El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ana Tables en uno de los talleres que impartió sobre decoración sostenible. PALOMA UCHA

Hogar Sostenible se cierra con menor afluencia de la que esperaba la Cámara de Avilés

Daniel González destaca el buen resultado de las actividades congresuales, pero «no hubo la asistencia del año pasado»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Hogar Sostenible cerró ayer su segunda edición en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena con la sensación de no haber conseguido los objetivos fijados ... por la Cámara de Comercio de Avilés. «No salió como esperábamos», reconocía el presidente cameral, Daniel González, «se hizo más esfuerzo de comunicación que el año pasado, pero hemos tenido menos visitantes». En contraposición, «el balance de las actividades congresuales fue bueno. Ahora tendremos que analizar lo que pasó para decidir el futuro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  4. 4 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  8. 8 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  9. 9 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  10. 10 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hogar Sostenible se cierra con menor afluencia de la que esperaba la Cámara de Avilés

Hogar Sostenible se cierra con menor afluencia de la que esperaba la Cámara de Avilés