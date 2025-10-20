Hogar Sostenible se cierra con menor afluencia de la que esperaba la Cámara de Avilés

Hogar Sostenible cerró ayer su segunda edición en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena con la sensación de no haber conseguido los objetivos fijados ... por la Cámara de Comercio de Avilés. «No salió como esperábamos», reconocía el presidente cameral, Daniel González, «se hizo más esfuerzo de comunicación que el año pasado, pero hemos tenido menos visitantes». En contraposición, «el balance de las actividades congresuales fue bueno. Ahora tendremos que analizar lo que pasó para decidir el futuro».

La actividad del domingo fue un reflejo de los días anteriores, con más gente por la tarde que en la mañana. Ana Tables repitió los talleres sobre sostenibilidad en la mesa, abogando por «rescatar la vajilla de la abuela o no tener miedo en reutilizar cubiertos desemparejados».

La imaginación y el cariño son elementos fundamentes para la recuperación de los materiales. Tables defendió la continuidad de la cita en la que ya participó en 2024. «Esperemos que poco a poco se consolide. Necesita un recorrido», aseguró.

Ana Tables presenta las tendencias en decoración sostenible y anima a que la feria se mantenga: «Aún tiene recorrido»

Por su parte, Juan Guerra, de Torroto Mosaicos, de Cancienes, ejemplificó las posibilidades del reciclaje en talleres donde predicó con el ejemplo: lleva los materiales en tetabricks reutilizados.