La cafetería del Quirinal está cerrada desde finales de 2021. JOSÉ SIMAL

Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés

Llevaba cerrada desde diciembre de 2021 con cuatro intentos fallidos para su adjudicación. El establecimiento abrirá en los próximos días

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En esta ocasión, a la cuarta va la vencida. La cafetería del Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal, acaba de ser adjudicada a un hostelero de la ciudad que tiene ya actividad en las zonas de Rivero y Sabugo. Lleva cerrada desde el 31 de diciembre de 2021, cuando finalizó el contrato con la anterior concesionaria. En este tiempo la Fundación Deportiva Municipal ha abierto, sin éxito hasta ahora, varios procesos para adjudicar a una nueva empresa la gestión de estas instalaciones que dan servicio al complejo deportivo más grande de la ciudad.

La cafetería iniciará su actividad en los próximos días y afrontará su primer gran evento deportivo a finales de mes, concretamente en el fin de semana del 24 al 26, cuando se celebra el Campeonato de Internacional de Judo Villa de Avilés que reúne a cientos de deportistas y sus familias en la ciudad.

La nueva licitación se había iniciado el pasado mes de julio. Con respecto a la anterior, que había sido fallida, se amplió a cinco años el plazo de la concesión. En anteriores procesos ya se había cambiado otros aspectos no recogidos en los iniciales como dotarla de los electrodomésticos de cocina necesarios, tras haber sido adquiridos por la Fundación Deportiva Municipal, algo que en los concursos de 2021 y 2022 no se contemplaba. En este último proceso de licitación sólo se presentó la oferta de este empresario avilesino que pagará un canon anual de 5.445 euros.

