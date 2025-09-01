Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo Alejandro Rodríguez dirige el Hacienda de Abajo en la isla de La Palma, finalista en los premios de una red mundial de estos locales

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:43

Alejandro Rodríguez es de Avilés, pero siempre tuvo claro que su vocación era la hotelería y ahora vive el orgullo de dirigir el Hotel Hacienda de Abajo, en La Palma, en las Islas Canarias, el único establecimiento español presente entre los finalistas en los premios anuales que concede la red mundial de Hoteles Históricos (HHW, por sus siglas en inglés), que se fallará el próximo octubre en Seattle, Estados Unidos.

El hotel se encuentra situado en una antigua hacienda azucarera del siglo XIX que se restauró en 2012. Dispone de 32 habituaciones, cada una con una decoración propia, spa, un jardín tropical y una espectacular colección de obras de arte, más de 1.300 repartidas por todo el recinto. «Ello pone ciertas limitaciones a la gestión, pero también la posibilidad de ofrecer a los visitantes la mayor colección de tapices flamencos que existe en Canarias», comenta Alejandro Rodríguez.

El avilesino confiesa su vocación por el sector, que le llevó a estudiar en eun hotel escuela en Santa Cruz de Tenerife y ampliar su formación con la carrera de turismo en Murcia, además de diferentes estancias en el extranjero. «Empecé de camarero en los hoteles y fui asumiendo diferentes responsabilidades», asegura Rodríguez.

Cuando se encontraba trabajando en México, una consultora profesional le contactó para ofrecerle un nuevo reto: reflotar el hotel. «No era algo que estuviese buscando, pero cuando me presentaron el proyecto no dudé en que debía asumirlo. Era el proyecto de mi vida», asegura.

A partir de ahí, comenzó un lento y trabajo firme con hitos como incorporarse a la Asociación de Hoteles Históricos (HHW), donde los establecimientos adheridos deben cumplir una serie de requisitos como la restauración del edificio, un compromiso con la cultura local y la organización de diferentes actividades.

De esa manera, fueron logrando diferentes reconocimientos, como el reconocimiento del club de calidad Preferred Hotels & Resorts, un sello de calidad donde los clientes expresan sus preferencias. «En septiembre de 2023 estamos en el puesto 101 y en la última votación nos encontramos como los cuartos de Europa y los quintos del mundo», apunta.

A ello se une figurar como uno de los diez finalistas del premio a Mejor Hotel Histórico del Mundo, siendo los únicos españoles que este año aparecen.

«Para nosotros, la candidatura ya es un premio. Sobre todo para el equipo del hotel que es el que tiene el mérito. Este reconocimiento sólo se puede alcanzar con un trabajo en equipo. Un hotel de estas características te permite una cercanía y una relación con el cliente que no es fácil en otro tipo de establecimiento», concluye.