«La IA permitirá a las administraciones ser más humanas al optimizar recursos»

«Con la Inteligencia Artificial (IA) podemos dejar que lo repetitivo, lo mecánico y lo rutinario pase a estar en manos de la tecnología, para ... que las personas que trabajamos en la Administración podamos centrarnos más en lo verdaderamente humano: generar ideas, escuchar, acompañar, comprender y buscar soluciones». Así resumió la concejala de Hacienda y Turismo, las conclusiones que se han podido extraer de las jornadas organizadas por la FEMP y celebradas estos días en el espacio Maqua para poner en común las aportaciones que la IA puede hacer al trabajo de las administraciones públicas españolas.

«La Inteligencia Artificial, bien utilizada, puede ser una poderosa herramienta para el progreso. Nos ayuda a optimizar recursos, a anticipar necesidades y a ofrecer servicios más personalizados. Pero, y esto es fundamental, nunca debe sustituir la humanidad, la ética ni el sentido del bien común que definen a lo público», concluyó la edil avilesina.

Durante estos dos días los ayuntamientos han puesto en común los trabajos que en cada uno de ellos se está dando en esa dirección para incorporar la IA al trabajo diario. Ayer se habló, por ejemplo de su aplicación a la contratación por parte del abogado especializado en contratación pública, Juan Carlos García Melián; o sobre la normativa de la Inteligencia Artificial por parte de la coordinadora de Presidencia del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat, Ascen Moro Cordero.

Antes de la clausura se presentó la guía práctica de uso de la IA en entidades locales con la participación de técnicos especializados de distintos ayuntamientos españoles, entre ellos el de Avilés.