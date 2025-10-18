El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ascen Moro Cordero habló de la normativa de la IA. PALOMA UCHA

«La IA permitirá a las administraciones ser más humanas al optimizar recursos»

Las jornadas organizadas por la FEMP en Maqua se clausuran con la presentación de una guía para el uso de la Inteligencia Artificial

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

«Con la Inteligencia Artificial (IA) podemos dejar que lo repetitivo, lo mecánico y lo rutinario pase a estar en manos de la tecnología, para ... que las personas que trabajamos en la Administración podamos centrarnos más en lo verdaderamente humano: generar ideas, escuchar, acompañar, comprender y buscar soluciones». Así resumió la concejala de Hacienda y Turismo, las conclusiones que se han podido extraer de las jornadas organizadas por la FEMP y celebradas estos días en el espacio Maqua para poner en común las aportaciones que la IA puede hacer al trabajo de las administraciones públicas españolas.

