Illas habilitará las antiguas viviendas de maestros como espacio 'coworking'

Fomentar la consolidación de empresas y emprendedores es en el concejo es uno de los retos que el Ayuntamiento de Illas tiene por delante ... y para el que ya se ha puesto manos a la obra.

A finales del año pasado el Principado otorgó una subvención al consistorio para la creación de un espacio de 'coworking' en las antiguas viviendas de maestros de la parroquia de Sanzadornín, un proyecto para que el ayuntamiento ya tiene encaminado y para el que recientemente ha llevado a cabo una modificación de crédito de 16.590 euros de los cuales 14.600 euros estarán destinados a la adecuación de espacios y otros 2.000 euros a la adquisición de mobiliario nuevo. «Tenemos una subvención y necesitábamos hacer una modificación para compensar el IVA», explica Alberto Tirador, alcalde de Illas.

El futuro centro de coworking del concejo se enmarca dentro del proyecto 'Capacitando concejos' y busca favorecer que emprendedores y profesionales crezcan en entornos rurales. Según destaca Tirador, las obras a realizar en el inmueble «son mínimas» y se basarán principalmente en la adecuación de espacios, la mejora de la accesibilidad y la construcción de un aparcamiento anexo al futuro 'coworking'. El consistorio deberá finalizar la obra antes del mes de noviembre con lo que el espacio cuenta con funcionar a pleno rendimiento a finales de este año o principios del que viene.

El Principado destinó un total de 315.970 euros para desarrollar espacios de coworking en los concejos de Illas, Cudillero, Castropol y Cangas del Narcea. Desde Illas celebran poder contar en el concejo con un espacio que vaya a permitir a los profesionales desarrollar su trabajo desde el municipio y esperan que sea un aliciente para atraer población.

Mejora de la red de agua

No es esta, sin embargo, la única modificación de crédito que el Ayuntamiento ha aprobado recientemente. Illas incrementarán 18.485,68 euros a la subvención de Cadasa para llevar a cabo varias reparaciones en la red de aguas con el fin de mejorarla. La obra pasa por reponer algunas infraestructuras para mejorar el abastecimiento de agua y la presión en varios puntos del concejo. «Necesitábamos implementar un poco la subvención y tuvimos que fijar una partida nueva», señala el alcalde. El año pasado el Consorcio de Aguas destinó un millón de euros a financiar proyectos en los 36 ayuntamientos que forman parte de la entidad.