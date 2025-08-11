El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La casa de maestros y la antigua escuela de Sanzadornín. LVA

Illas habilitará las antiguas viviendas de maestros como espacio 'coworking'

EL proyecto cuenta con una subvención del Principado deberá estar finalizado este mismo año, antes del mes de noviembre

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:13

Fomentar la consolidación de empresas y emprendedores es en el concejo es uno de los retos que el Ayuntamiento de Illas tiene por delante ... y para el que ya se ha puesto manos a la obra.

