Incuna proyecta dieciséis películas sobre patrimonio industrial y paisajes culturales

La Asociación de Arqueología Industrial Incuna organiza entre sus actividades del veinte aniversario un festival de cine que lleva el nombre de Incuna Int Film Fest (IFF), cuyo tema fundamental es el patrimonio industrial y los paisajes culturales. Esta primera edición , que tendrá carácter de concurso, albergará varias actividades paralelas además de sus 16 títulos, que se podrán ver del día 20 al 23 de este mes y tendrán tres escenarios en los que se pondrá foco al patrimonio industrial material e inmaterial, Laboral Cinemateca (Gijón), Cine Felgueroso (Sama de Langreo) y Casa de Cultura de Avilés, donde llegará este fin de semana.

A las doce del sábado se celebrará la conferencia 'La obra de arquitectura desde la perspectiva cinematográfica', para dar paso al cine con sesiones a las 17 horas ('The mill' y 'O laboratório'), 18.30 (City of the sun), 20.30 (Béton boréal, La vie de tunnel' y 'Returbiu. La Güeria San Juan) y 22.30 (L'or dans les cendres, Notown y Matria). Las películas del domingo serán 'Cinema zone' y 'Demi-vie à Fukushima' (17 horas), 'Remember, thou art clay' y 'Construindo pontes' (18.30), y 'Mon patrimoine tu t'animes à thiers ? Film de création #1', 'Time subjectives in objective time' y 'Liebig' (20.30).