El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Educación, Juan Carlos, Guerrero con los directores y orientadores de los institutos y centros de formación profesional. Paloma Ucha

Los institutos de Avilés detectan problemas lingüísticos en un alumnado inmigrante cada vez mayor

Los directores de los centros, que alertan también sobre el bajo nivel en inglés y en matemáticas, piden refuerzos a Educación

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:16

Los institutos de educación secundaria de Avilés han registrado en este inicio de curso 2025/2026 un aumento del número de alumnado inmigrante que llega ... además con escasos conocimientos de español, así como de inglés e, incluso, «con un nivel de matemáticas muy bajo, alarmantemente bajo». Es un problema más o menos general, pero especialmente notable en La Luz, La Magdalena y también en el Menéndez Pidal, según transmitieron los directores al concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, que salió con deberes urgentes de la reunión de toma de contacto de principio de curso. «Si no adoptamos medidas para corregir estas disfunciones, nos encontramos con alumnado que seguramente tenga fracaso escolar inmediato», reflexionó el edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  7. 7 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  8. 8

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  9. 9 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  10. 10 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los institutos de Avilés detectan problemas lingüísticos en un alumnado inmigrante cada vez mayor

Los institutos de Avilés detectan problemas lingüísticos en un alumnado inmigrante cada vez mayor