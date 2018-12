Los intoxicados por mercurio firmarán hoy el convenio que les garantiza atención médica Los afectados que mantuvieron en noviembre una huelga de hambre. / MARIETA Los cuatro trabajadores tienen previsto viajar el 8 de enero a la sede de Glencore, en Suiza, «para que exija a la empresa que cumpla lo acordado» J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 14 diciembre 2018, 01:45

Los cuatro trabajadores intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc que mantuvieron una huelga de hambre acampados a las puertas de la factoría firmarán mañana viernes el convenio acordado por la mutua y los servicios de Salud que les garantiza atención médica mientras persistan las secuelas. Según su portavoz, Dori Acevedo, «las padecerán de por vida. Será por tanto un convenio vitalicio». También tiene fecha el viaje a la sede de Glencore, en Suiza, grupo en el que se integra Asturiana de Zinc. Será el 8 de enero, de la mano de Podemos. «No sabemos si nos recibirán o no. Da igual. Nos vamos a plantar allí para que al menos conozcan nuestro problema», señaló al respecto.

Los trabajadores abandonaron el pasado día 16 la huelga de hambre y la acampada que mantenían desde el 1 del mismo mes después de que Sanidad anunciase que había cerrado un acuerdo con la aseguradora. Al igual que el actual, el nuevo convenio tendrá dos años de vigencia, con la diferencia de que incluye una cláusula que contempla su renovación automática por el mismo período de tiempo si el estado de salud de los trabajadores lo requiere.

Lo que no recoge es que, tal y como reclamaban los intoxicados, el equipo médico que los atendrá incluya un toxicólogo, figura que no existe ni en el cuadro médico de los Servicios Sanitarios del Principado de Asturias ni tampoco en el de la mutua. «Estamos explorando otras vías para contratarlo», aseguró ayer Acevedo. En este sentido, el colectivo mantiene negociaciones con Asturiana de Zinc que, si bien su contenido no ha trascendido, podrían guardar relación con tal fin. En cualquier caso, la firma del convenio «pone fin a una batalla que duraba ya casi dos años».

En cuanto al viaje a la sede de Glencore, el fin es «reclamarle que exija a Asturiana de Zinc que cumpla el acuerdo alcanzado con los trabajadores intoxicados». Según Acevedo, renunciaron a la vía penal a cambio de que la empresa accediese a prestarles la atención médica requerida, compromiso que, asegura, únicamente cumplió durante dos años. Después, «la empresa rompió el acuerdo unilateralmente».

El accidente se registro en 2012 y resultaron intoxicados 49 trabajadores, todos de un subcontrata. Asturiana de Zinc, por su parte, mantiene que ha cumplido con todos los compromisos adquiridos.