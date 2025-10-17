El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edil Agustín Medina, la secretaria de organización de Izquierda Unida Avilés, Llarina González; y el coordinador local, Juanjo Fernández. LVA

IU y PSOE acuerdan aumentar el esfuerzo inversor en los barrios de Avilés los próximos años

Los socios de gobierno ya preparan un calendario de reuniones en las que se fijarán las mejoras en mantenimiento y servicios que contemplar en los presupuestos de los próximos ejercicios

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:53

El Gobierno de Avilés del que forman parte PSOE e Izquierda Unida tiene el convencimiento de que el presupuesto de los próximos años contemplará un ... esfuerzo inversor dedicado a los barrios mucho mayor que hasta la fecha. El plan de actuación se va a concretar en una serie de reuniones que los socios de gobierno mantendrán próximamente, una vez finalizada una ronda de encuentros con las entidades vecinales de Avilés que coordinaron desde Izquierda Unida.

