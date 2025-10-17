IU y PSOE acuerdan aumentar el esfuerzo inversor en los barrios de Avilés los próximos años

El Gobierno de Avilés del que forman parte PSOE e Izquierda Unida tiene el convencimiento de que el presupuesto de los próximos años contemplará un ... esfuerzo inversor dedicado a los barrios mucho mayor que hasta la fecha. El plan de actuación se va a concretar en una serie de reuniones que los socios de gobierno mantendrán próximamente, una vez finalizada una ronda de encuentros con las entidades vecinales de Avilés que coordinaron desde Izquierda Unida.

«Esta ambiciosa apuesta se va traducir en la elaboración del primer 'Plan de Barrios' municipal, un plan extraordinario e integral destinado a convertir nuestros barrios en el nuevo motor urbano. Para lograrlo, se acometerán todo tipo de actuaciones destinadas a combatir las desigualdades estructurales y a mejorar la calidad de vida, sobre la base de generar nuevas oportunidades a sus habitantes», fue la síntesis que presentaron ayer el edil Agustín Medina, la secretaria de organización de Izquierda Unida Avilés, Llarina González; y el coordinador local del partido, Juanjo Fernández.

Desde la formación aseguraron que se aplicará un esfuerzo inversor plurianual en mantenimiento, «que es la principal reclamación en la que suelen coincidir los vecinos de casi todos los barrios», pero tampoco se olvidarán de poner sobre la mesa de la negociación con sus socios de gobierno la creación de nuevos servicios «y también de infraestructuras sociales o deportivas», entre las que se mencionaron el futuro polideportivo de La Carriona o el Centro Sociocultural que reclaman los vecinos de La Luz y Villalegre.

«El futuro plan de barrios tendrá carácter plurianual e incluirá diversas actuaciones específicas en ámbitos como la vivienda, la educación, la cultura, la inclusión social, la regeneración urbana, las infraestructuras y también la construcción de nuevos equipamientos municipales como centros cívicos e instalaciones deportivas», matizaron desde Izquierda Unida en la presentación del plan.