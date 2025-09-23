El 'Jamón de Plata Negra' une el nombre de Celestino Santos al de Grande Covián El catedrático de Nutrición en la Universidad de Salamanca recogió el galardón en el transcurso de una comida en el Yumay

Lucía López Pérez Avilés Martes, 23 de septiembre 2025

El científico Celestino Santos Buelna recogió ayer el premio 'Jamón de Plata Negra', que la Fundación Grande Covián otorga anualmente y que puso el broche de oro a las Jornadas Internacionales del Jamón Ibérico. Lo hizo en la sede de la Cofradía de Gastrónomos del Yumay rodeado de familiares, amigos y personalidades destacadas y con la modestia de quien no se cree merecedor de premios ni reconocimientos.

El propietario de la sidrería Yumay, Justo García, hizo de maestro de ceremonias para recordar que «la celebración de este evento siempre ha sido un día especial». Este año ese carácter especial se duplicó, ya que se trata de «la última con nosotros al frente y eso lo hace mas emotivo».

Sin embargo, fue el periodista y amigo personal del premiado, Carlos Cuesta, el encargado de tomar la palabra para dedicar una glosa a un «buen amigo y paisano» que «vive a fondo su profesión» con la «mente anclada en el propósito de avanzar en investigaciones complejas y hacernos una vida mejor». Cuesta recordó los inicios académicos del premiado en el Instituto David Vázquez, de Laviana, y destacó su «esfuerzo y meticulosidad», que siguen caracterizándolo a día de hoy.

«Tino hoy está exultante con el galardón, junto al año pasado el Chalaneru de la Pegarata, pero este le hace especial ilusión por llevar el nombre de Grande Covián», señaló.

Así lo reconoció el propio Celestino Santos, quien agradeció un galardón que permite «añadir mi nombre a esta nómina de premiados y vincular mi nombre al de Grande Covián». «Para mi esto no sólo fue una sorpresa, sino un gran honor», afirmó en un discurso en el que dio cuenta de los avances en nutrición, una materia de la que «se sabe casi todo desde mediados del siglo pasado», pero en la que aún quedan materias pendientes como el análisis de los polifenoles. «Ahora estamos viendo cómo se comportan cuando entran en el organismo», explicó.

En las palabras tomó el relevo Pocoví, discípulo de Grande Covián, quien se encargó de clausurar el acto.