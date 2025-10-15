Jornadas de la Federación de Municipios y Provincias en Avilés: las administraciones contarán cómo están incorporando la inteligencia artificial
Será en unas jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias que se celebrarán los próximos días 16 y 17
R. D.
AVILÉS.
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:02
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local, ha elegido ... Avilés para organizar las jornadas de formación 'Cómo incorporar la Inteligencia Artificial en los gobiernos locales', que se celebrarán los próximos días 16 y 17 de octubre, en Espacio Maqua. En estas jornadas se expondrán estrategias de implantación de la Inteligencia Artificial llevadas a cabo en entidades locales de distintos tamaños y con diferentes modelos de prestación de servicios. Está prevista la participación tanto de grandes urbes como de ciudades de tamaño mediano, así como de organismos autonómicos y diputaciones provinciales.
A lo largo de las dos jornadas se expondrán las hojas de ruta que cada una de estas administraciones públicas ha definido para la paulatina incorporación de las tecnologías de IA en sus respectivas organizaciones. Asimismo, se explicará por qué es necesario definir esa planificación dentro de la estrategia de ciudad.
El Ayuntamiento de Avilés presentará en este evento sus iniciativas en IA enfocadas a mejorar la simplificación administrativa, la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía y la proactividad en las decisiones, así como la colaboración con otras administraciones públicas materializada en el proyecto ALIA, entre otros.
