El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La concejala Raquel Ruiz, en la presentación de estas jornadas. JOSÉ SIMAL

Jornadas de la Federación de Municipios y Provincias en Avilés: las administraciones contarán cómo están incorporando la inteligencia artificial

Será en unas jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias que se celebrarán los próximos días 16 y 17

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:02

Comenta

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local, ha elegido ... Avilés para organizar las jornadas de formación 'Cómo incorporar la Inteligencia Artificial en los gobiernos locales', que se celebrarán los próximos días 16 y 17 de octubre, en Espacio Maqua. En estas jornadas se expondrán estrategias de implantación de la Inteligencia Artificial llevadas a cabo en entidades locales de distintos tamaños y con diferentes modelos de prestación de servicios. Está prevista la participación tanto de grandes urbes como de ciudades de tamaño mediano, así como de organismos autonómicos y diputaciones provinciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  8. 8

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jornadas de la Federación de Municipios y Provincias en Avilés: las administraciones contarán cómo están incorporando la inteligencia artificial

Jornadas de la Federación de Municipios y Provincias en Avilés: las administraciones contarán cómo están incorporando la inteligencia artificial