El Ateneo Republicano ensalza en Avilés la figura de Juan Negrín, presidente en la II República

El nombre de Juan Negrín López tal vez es desconocido para las nuevas generaciones, sin embargo su figura es clave para entender la política española ... de principios del siglo XX. Negrín fue un reputado médico y profesor que entró tarde en la política pero terminó siendo presidente del Gobierno durante la Segunda República. De recuperar su memoria y su legado se encarga el Ateneo Republicano de Asturias, que a tal fin este sábado entregó en Avilés su premio anual y lo hizo a la nieta de Negrín, Carmen Negrín, «por su compromiso con la memoria y los valores republicanos».

La galardonada, agradeció sinceramente «un reconocimiento que es muy emotivo y que no me esperaba». La oportunidad de volver a España (reside en París) para un acto tan señalado «es un regalo, un reconocimiento no solo a mi abuelo, sino realmente a todo el equipo que tenemos en la Fundación Juan Negrín y que han hecho mucho trabajo, un trabajo que me alegra saber que mis hijas que están aquí y mis nietos continuarán», expresó con emoción la galardonada.

Carmen Negrín también reflexionó sobre la situación política que estamos viviendo a nivel internacional y sobre si estamos condenados a repetir la historia a pesar de que intentamos recordarla. «Yo sinceramente espero que no, pero lo de ahora se parece mucho al pasado, se parece demasiado y por eso espero que justamente el trabajo en memoria que hacemos constantemente sea para eso, para aprender y mejorar y no repetir los errores del pasado», señaló Negrín.

También recordó la figura de su abuelo, del que dijo que «en el contexto de hoy era un buen profesor, y yo no sé si era tan buena alumna, pero en todo caso él trató desde que yo era pequeña de enseñarme lo que había pasado en España, por qué pasó y por qué era necesario luchar».