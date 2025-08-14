Julio Medem será el invitado de honor en el Avilés Acción 2025 El director de cine vasco se suma a Javier Gutiérrez, que recibirá el premio homenaje de un festival que tendrá lugar del 4 al 11 de octubre en la ciudad

El director Julio Medem en el set de rodaje de '8', en Artziniega (Álava).

La XXIV edición del Festival Avilés Acción, que tendrá lugar en Avilés del 4 al 11 de octubre, continúa desvelando nombres de postín. En ese sentido, la programación del certamen de cortometrajes está llenándose de grandes protagonistas de la cinematografía española, conformando así una propuesta ambiciosa, atractiva y de calidad para este próximo otoño.

El director de cine Julio Medem (San Sebastián, 1958) es el segundo gran nombre que el festival desvela para su próxima edición, tras el anuncio del premio homenaje para Javier Gutiérrez.

Medem, director de títulos tan emblemáticos como 'Los amantes del círculo Polar' (1998), 'Lucía y el sexo' (2001) o 'Vacas' (1991), película con la que se alzó con el Premio Goya al director novel y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al guión original, es una de las voces más personales y reconocidas del cine español contemporáneo, distinguido por una mirada única, cargada de simbolismo, sensibilidad y una estética inconfundible.

Su participación en Avilés Acción consistirá en ofrecer una clase magistral sobre dirección cinematográfica y representa un hito en la historia del festival, así como una oportunidad excepcional para acercarse a una figura clave del cine de autor europeo.

En este encuentro formativo, dirigido tanto a cineastas emergentes como a espectadores interesados en comprender los entresijos del lenguaje audiovisual, Medem compartirá su experiencia, su visión poética del cine y su singular enfoque narrativo.

Asimismo, el público de Avilés Acción tendrá la oportunidad de asistir en el marco del Festival a la proyección de una de las obras más icónicas del realizador. Tras la proyección, Medem protagonizará un encuentro abierto con el público.

Avilés Acción es el certamen de cortometrajes con mayor trayectoria en Asturias y el referente cinematográfico en la ciudad de Avilés. Desde su fundación, el festival ha buscado promover una reflexión sobre las grandes cuestiones sociales y culturales a través del cine.

El festival presenta una cuidada selección de cortometrajes distribuidos en tres secciones: Oficial, Documental y Asturias. Además, ofrece una muestra de largometrajes, actividades formativas, coloquios y demás actividades para todos los públicos.

Comprometidos con la educación y la divulgación cinematográfica, colaboran cada año con diversas instituciones educativas para acercar a los jóvenes el mundo del cine y el patrimonio cinematográfico.