El río Arlós a su paso junto a las viviendas de Llaranes, en una imagen de archivo. MARIETA

Limpiar las orillas del Arlós se suma a los deberes puestos a IU en Llaranes

La reunión con todo el movimiento social también sirvió para poner la mirada en Bustiello, que reclama más atención municipal

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Las reuniones que Izquierda Unida inició el pasado mes de agosto con el movimiento vecinal de la ciudad para conocer sus inquietudes de cara a ... que el gobierno, del que forma parte con el PSOE, incluya en el próximo presupuesto un plan de barrios están tocando a su fin. En este inicio de la semana se han reunido con todo el tejido asociativo de Llaranes y con la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez de Avilés Centro. Ya habían estado sentados en agosto con la asociación de vecinos de Llaranes, pero ahora se sumaron el resto del tejido social del barrio que pusieron nuevos deberes a la coalición de izquierdas. Uno de ellos tiene que ver con la limpieza del río Arlós.

