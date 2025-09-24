Limpiar las orillas del Arlós se suma a los deberes puestos a IU en Llaranes

Las reuniones que Izquierda Unida inició el pasado mes de agosto con el movimiento vecinal de la ciudad para conocer sus inquietudes de cara a ... que el gobierno, del que forma parte con el PSOE, incluya en el próximo presupuesto un plan de barrios están tocando a su fin. En este inicio de la semana se han reunido con todo el tejido asociativo de Llaranes y con la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez de Avilés Centro. Ya habían estado sentados en agosto con la asociación de vecinos de Llaranes, pero ahora se sumaron el resto del tejido social del barrio que pusieron nuevos deberes a la coalición de izquierdas. Uno de ellos tiene que ver con la limpieza del río Arlós.

La secretaria de Organización de IU, Llarina González, afirmó que esta será una cuestión a analizar para determinar si la responsabilidad está en la Confederación Hidrográfica o en el Ayuntamiento. En todo caso compartió con los vecinos la preocupación por la falta de mantenimiento de las dos orillas del río que cruza el barrio.

En la reunión participaron las Amas de Casa, la Asociación de Padres y Madres, Escontra'l Raigañu, la Comisión de Festejos, la Sardina Arenque y la asociación vecinal. El encuentro sirvió también para poner la vista especialmente en el barrio de Bustiello, que se siente olvidado y reclama más atención municipal.

Los vecinos del centro piden mejorar el mantenimiento y lamentan la pérdida de actividad en La Ferrería

Otra demanda que Izquierda Unida comparte es que se cubra alguna de las canchas deportivas de la zona que tendría dos fines, facilitar la práctica de deporte también en los días de lluvia y dotar al barrio de un espacio más para realizar las múltiples actividades que se programan a lo largo del año.

Izquierda Unida mantuvo también ayer una reunión con la asociación de vecinos del centro de la ciudad que puso hincapié en el mantenimiento fundamentalmente. Pero también mostró su preocupación por la pérdida de actividad que se ha vivido en La Ferrería y sus calles adyacentes (Los Alas y Jovellanos, fundamentalmente).

Aunque no es algo que esté proyectado a corto plazo, la intervención que el equipo de gobierno plantea para la muralla supondrá un revulsivo para la zona y así lo expresó el concejal de Bienestar Social y vicealcalde, Agustín Medina, en esa reunión con los vecinos.

La asociación también reclama un local de mayores dimensiones para sus actividades.