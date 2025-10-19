El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marisa Valle Rosso interpretó diferentes canciones, a su lado Sonia Fidalgo.

Marisa Valle Rosso: sensibilidad y compromiso para clausurar el Campus Feminista de Avilés

La artista conversa con Sonia Fidalgo sobre su trayectoria y feminista al tiempo que interpreta alguna de sus canciones

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:12

No cabía un alma más esta mañana en la Casa de las Mujeres de Avilés para asistir al diálogo entre Marisa Valle Rosso y Sonia Fidalgo que servía para clausurar las actividades del V Campus Feminista que se ha venido celebrando a lo largo de esta semana en la ciudad. Con la guitarra e interpretando diferentes temas, Valle Rosso abordó todos los temas planteados por Fidalgo, sin ningún tipo de freno. Así, no dudó en reivindicar su capacidad como creadora para evolucionar desde la tonada asturiana a formas más contemporáneas. «Es una evolución natural», aseguró.

Así explicó lo que supuso salir de la tonada «donde todo está en su sitio» a campos donde cabía más creatividad. «Fue una liberación», reconoció. Y aunque esa evolución le supuso numerosas críticas, con el tiempo ha aprendido a asumir sólo las constructivas.

También reivindicó la presencia de la mujer en toda la industria de la música. Así, recordó que la estructura de técnicos es mayoritariamente masculina. Al igual que el papel de productores, un campo fundamental donde la presencia de mujeres es mínima. «No se ven productoras, técnicas; al final en un festival estás rodeada por hombre y eso provoca problemas. Necesitamos más compañeras y que tengan visibilidad», aseguró.

Marisa Valle Rosso también se acercó a su nuevo trabajo, ' Cenicientes del carbón', donde recupera la voz y el papel de mujeres como Anita Sirgo que sufrieron torturas y represión y jugaron un papel fundamental en las movilizaciones, aunque se ha relegado. «No éramos conscientes de lo que habían hecho», confesó antes de desvelar que la propia Sirgo se encontraba preocupada porque se perdiese la memoria de ese compromiso. La interpretación de 'Cenicientes del carbón« fue uno de los muchos momentos emotivos que esta mañana dejó Marisa Valle Rosso en su visita a Avilés.

No faltó una reflexión sobre la cantidad de violencia y prejuicios machistas existentes en la cultura tradicional. Un paradigma que la propia artista cambia con su sensibilidad. Recordó como, en 2018, recibió la invitación del Ayuntamiento de Oviedo para cantar contra la violencia hacia las mujeres. Su idea inicial era utilizar repertorio existente, pero se sentó a componer y nació 'Títere o esclava', la primera canción que compuso y que interpretó esta mañana ganándose el aplauso nacido del corazón de las asistentes.

