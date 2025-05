En la semana en la que se cumplieron dos años desde las últimas elecciones municipales. LA VOZ se sentó con la alcaldesa de Avilés, ... Mariví Monteserín, para valorar el ecuador del mandato y analizar los planes inmediatos de ciudad, que comienzan hoy mismo con la celebración este mediodía del ascenso del Real Avilés Industrial a Primera RFEF.

–El Real Avilés acaba de certificar su ascenso, ¿qué significa eso para la ciudad?

–Se ha invertido mucho esfuerzo para llegar a este momento tan bonito en la historia del equipo. Estos años han sido duros para la gestión del club, pero han recogido los frutos sembrados. Estamos en un momento de confluencia entre el equipo y la ciudad, que también está viendo ahora el fruto de lo mucho que hemos sembrado en los últimos años. Todos los grupos humanos necesitan banderas de ilusión y de unión, y eso es un poco lo que significa el fútbol en Avilés porque tiene una historia muy peculiar, es el séptimo club más antiguo de España y vivió un chute de energía en el año 85 cuando se fusionó con el Ensidesa y nació el Real Avilés Industrial. El Ensidesa representaba a toda la gente que vino a trabajar a Avilés y el Real Avilés era de la gente de Avilés de siempre, por lo que cuando se fusionan se fusiona la ciudad. Por lo tanto este triunfo es el triunfo de todos los avilesinos y avilesinas, y es el símbolo de que esta ciudad está orgullosa de su pasado y de su presente, pero sobre todo está muy esperanzada en su futuro.

–Pero quedan cosas por resolver con el club, la cesión del campo, la primera.

–Estoy convencida de que inmediatamente después de este triunfo el presidente va a estar en condiciones de venir al Ayuntamiento con el certificado negativo de deuda y en ese instante pasamos a otro momento. Nos pondremos a trabajar inmediatamente en el proyecto y para eso llamaremos a los grupos de la oposición porque haremos un proyecto de ciudad con todo el mundo, porque el Real Avilés Industrial es el símbolo de toda la ciudad.

–Y sobre la ciudad, acaba de decir que se están recogiendo los frutos sembrados en años anteriores. ¿Está satisfecha de estos dos años del nuevo mandato?

–Hemos ejecutado muchísimos proyectos que tienen financiación europea que nos han ayudado a conseguir una ciudad más amable y a restaurar nuestro patrimonio. Nos hemos empleado a fondo para atraer financiación. Este mandato va a concluir siendo el de más inversión pública en la ciudad. Parece una tontería decirlo, pero es importante que se valore lo que significa Europa.

–Uno de los proyectos que más expectación levanta entre los avilesinos es la recuperación de la muralla.

–La muralla le va a dar un valor más a nuestro casco histórico que ya tiene un atractivo importante al ser la segunda ciudad, después de Santiago, con más metros de soportales. Estamos, además, en un momento en el que está habiendo inversión privada porque no todo el patrimonio lo puede sustentar el Ayuntamiento. La muralla va ser un nuevo añadido al atractivo de nuestro magnífico casco histórico. Además contribuye a nuestra singularidad, que no la tienen otros sitios y que les gustaría tenerla, de la mezcla de lo nuevo y lo viejo: miras desde el Niemeyer a la ciudad y ves un paisaje que merece la pena y si lo haces al revés ves un paisaje industrial que también merece la pena.

–En esas inversiones privadas de las que habla está la implantación de la Universidad Nebrija, ¿habrá autorización pronto?

–Se han hecho bien todos los trámites, con lo que la autorización llegará. Estoy segura de que en el curso 26/27 será ya una realidad y, además, hay muchas personas que quieren estudiar en ella. Pero, además, con la Nebrija estamos estrechando otro tipo de relaciones con un proyecto que teníamos y que ahora ha encajado que es convertir a Avilés en una ciudad que contribuya al conocimiento del español y hacer de esta enseñanza una industria igual que ha hecho del inglés Gran Bretaña.

–Existe una crítica a que sea una Universidad privada.

–No siempre todo se hace al gusto de todo el mundo, pero en este caso la actividad privada no compite con la pública porque este país necesita 100.000 enfermeras y enfermeros y la pública no da a basto y, además, porque no hay coste económico para la ciudad, al contrario, habrá un beneficio porque se va a utilizar un edificio emblemático como es Camposagrado y Avilés no va a tener que mantenerlo. Hay muy buena relación y fruto de ello es el curso de Coleccionismo y Arte Contemporaneo que organiza la Nebrija o el hecho de que en el encuentro importantísimo que hubo esta semana en Avilés de Arcelor también estaba la Nebrija, ya que un profesor de esa Universidad está en el desarrollo de un chasis de moto innovador. Todo forma parte de esto que llamamos 'Modelo Avilés' en el que nos apoyamos para impulsar nuestra industria hacia el futuro.

–Avilés presume de ser una ciudad innovadora.

–Hemos trabajado desde hace años en una estrategia en la que nos apoyamos en la investigación y la innovación. Ahora mismo ya tenemos diez centros de I+D que trabajan distintas parcelas de conocimiento, no compiten entre ellos. De ellos y de su colaboración van a salir grandes cosas para el futuro de la ciudad. Y vamos a dar un paso más con la Manzana del Talento en la que va a haber una interacción público privada también, donde va a intensificarse la relación con la Universidad que ya tienen nuestros centros de investigación. Siempre quisimos ser una ciudad industrial y eso España y Europa no lo entendía, pero ahora ya se entiende y estamos mucho mejor posicionados para afrontar el futuro que otros territorios que habían abandonado esta idea, Y a eso hay que añadirle una ley de Formación Profesional que ha hecho este Gobierno y que nos da alas para despegar gracias a fondos de nuestro Gobierno de Asturias para el nuevo centro de FP en La Grandiella y la segunda fase de la Escuela de Arte.

–La energía sigue siendo un handicap.

–Precisamente estos días me he visto con muchos empresarios y dicen que nuestros problemas energéticos empiezan a despejarse y si es así somos un lugar sumamente competitivo. Estamos en una situación fantástica para que ese polígono verde que estamos desarrollando con Sepides en las antiguas baterías de cok sea altamente competitivo. Así que ahora nuestra inteligencia tiene que estar puesta en comercializar los mejor posible este espacio y la Isla de la Innovación y ahí estamos trabajando intensamente con Sepides y con Sekuens y el Principado.

–¿Recibe la alcaldesa muchos empresarios interesados en invertir en Avilés?

–Todavía nos falta urbanizar, pero ya llegan empresas a Alcaldía, pero hay que llevarlo con la discreción necesaria para llevarlo a término, Las empresas lo anunciarán cuando esté maduro el proyecto para ubicar aquí, mientras tanto nuestra obligación es explicar todo ese dibujo con el que tenemos que convencer de que merece la pena venir a un territorio con mucho futuro.

–La alcaldesa lo pinta también que no va a haber terrenos para tanta nueva empresa.

–Hablo de una comarca industrial y seguramente que vengan cosas que no encajen en Avilés y vayan hacia otros municipios. Hay que llevarlo con tiento porque sino se pueden crear frustraciones. También sé que las crisis producen oportunidades y la de Alcoa ha sido la más dura que me ha tocado vivir como alcaldesa en el tema industrial, pero ahí tenemos a Windar. Aunque ahora mismo estemos en un momento coyunturalmente complicado por Donald Trump, estoy segura de que ese proyecto se llevará a término porque es un proyecto con altas miras de futuro y estoy segura de que va a haber más empleo del que había en Alcoa.

–El momento parece complicado para otras empresas, Fertiberia ha anunciado despidos y Saint-Gobain no termina de concretar su inversión en el nuevo horno.

–Saint-Gobain está en un momento muy interesante, tiene que hacer su trabajo y yo creo que lo está haciendo bien. Estamos a la espera de cómo se presente a los fondos europeos, cómo puedan darle solución y si esto llega a buen término tenemos despejado el futuro porque está en un buen sector, el Glass, que es el cristal que contribuirá a hacer edificios mucho más eficientes energéticamente. Tenemos que empujar todos para conseguirlo, la empresa, los trabajadores, la ciudad, el Principado y, sin duda, nuestro Gobierno de España, pues tendremos una empresa de vanguardia en un sector que tiene mucho futuro.

–¿Y Fertiberia?

–Inicia un ERE y eso es una mala noticia. Afecta a diez trabajadores, la mayoría mujeres, algo que no me gusta. En Fertiberia lo importante es que se desarrollen otros proyectos y en ese momento en vez de hacer un ERE se abrirá a nuevos empleos muy interesantes, pero para eso queda un trecho, para el que tiene ayudas, pero hay que recorrerlo.

–Arcelor tiene a toda Asturias un día sí y otro también en vilo.

–Estamos viviendo y trabajando en medio de grandes incertidumbres, pero hay que trabajar para ver en qué nos apoyamos para salvarlas. Lo que está claro es que necesitamos es despejar cuanto antes la incertidumbre sobre el nuevo horno, es fundamental. No obstante, tengo que dejar muy claro el buen trabajo de Arcelor en todo el sistema de I+D y lo que nos aporta a la ciudad, no sólo en términos de empleo altísimamente cualificado sino lo que eso aporta también a la suma de conocimiento en nuestro sistema innovador.

–Si hay algunas incertidumbres también hay otras nuevas apuestas como la de Escribano.

t–Uno de los éxitos de que se nos perciba ya como un territorio innovador es la apuesta de Escribano por montar su centro de I+D en Avilés. Hablamos de una nueva empresa que viene a Asturias, no es una ya implantada que crea su I+D, eso es una diferencia notable. Además, una vez que tiene su centro de investigación en Avilés el trabajo conjunto tiene que traducirse en nuevos centros de producción.

–Centrándonos más en la política doméstica de lo que va de mandato y los dos años que quedan hay que hablar sobre la ruptura del gobierno y de cómo ve la alcaldesa los próximos dos años en minoría.

–Era un acuerdo que teníamos y que no funcionó como era de esperar y, por tanto, se rompió. Ahora trabajamos en sacar adelante los proyectos de la ciudad con menos efectivos, pero con mucha motivación. Habrá que emplearse más en las negociaciones. Aunque siempre he dicho que los grandes temas hay que consensuarlos aunque tuviéramos mayoría.

–Se centró la ruptura en la gestión que Podemos hizo de Festejos, pero Licencias acumulaba un importante atasco.

–Estoy muy contenta como Noé Vega (el concejal) está desarrollando los objetivos de Licencias. Es una ventana muy importante, porque es donde puedes motivar o desmotivar la inversión por eso es muy importante tener un departamento que funcione. Además, también le llegan muchas propuestas de inversión en inmuebles que es muy importante que se recuperen. Noé lo ha entendido y hemos desatascado muchísimas situaciones. La Administración regula un espacio público que no puede ser enemigo del inversor o de cualquiera que inicie una obra, debe ser su aliado para que pueda afrontar el proyecto con las mínimas complejidades posibles, y esto lo tenemos que entender porque sino la distancia entre la administración y los administrados va a ser mayor y esa distancia provoca situaciones que no son buenas y deseables.

–El comercio local también busca aliados en el Ayuntamiento para salvar su crisis.

–Se está haciendo un trabajo muy importante. Raquel Ruiz (la concejala) entiende que la única forma de sacar adelante un sector es colaborando y hemos juntado en una plataforma a las asociaciones clásicas con las que se crearon después del covid y con aquellos que quieren aportar conocimiento y experiencia. Estamos haciendo un trabajo con fondos europeos que no dará un fruto a muy cortísimo plazo porque la crisis del comercio es más profunda que otras crisis. Pero pienso que en esta lucha por recuperar al consumidor, si la ciudad lo hace bien va a ganar a la larga. No sólo es una aspiración, hay que trabajarlo.

–A avanzar en ese camino, por ejemplo, contribuye la zona de bajas emisiones que está ahora valorándose en una encuesta ciudadana, ¿qué espera la alcaldesa?

–Yo espero que la gente se ponga a pensar y dé su opinión. Creo mucho en la zona de bajas emisiones, pero además nos obliga Europa porque somos una ciudad de más de 50.000 habitantes. No es nuevo para nosotros, la peatonalización nos ha enseñado muchísimas cosas y si queremos que la ciudad sea una superficie comercial amable, tenemos que crear zonas de bajas emisiones, la gente compra más si va andando que si va en coche. No tenemos espacios para hacer aparcamientos gratuitos en el centro, pero los hemos creado en el entorno algo que no tiene Oviedo ni Gijón. Ahora la otra pata es comunicar bien esos aparcamientos con transporte público.

–Llevamos escuchando muchos años ese anuncio de cambio en el transporte público y no llega.

–El transporte lo gestiona el Consorcio y está invirtiendo en mejorarlo, con ocho millones entre Los Telares, la avenida San Agustín y el Hospital. A continuación hay que cambiar la flota y en eso el Consorcio también está trabajando. Nuestro objetivo en el Plan de Movilidad es que en 2030 cambien las cifras y que el uso del coche que es ahora del 65% sea de transporte público.

–También estudian un cambio en la empresa municipal de servicios.

–Estamos trabajando en un proyecto para que asuma más misiones, más objetivos y por lo tanto hay que cambiar los estatutos. Queremos usarla mucho mejor para darle un buen servicio público a los ciudadanos y ciudadanas que responda a sus necesidades. Ahora mismo no puedo ir más allá porque estamos viendo qué viabilidad tiene y qué posibilidades tenemos para ir más allá.

-Ha hablado de un futuro con nuevas empresas, se necesitará más vivienda, ¿están trabajando en ello?

-La vivienda es para nosotros una preocupación. No íbamos tan mal en esta ciudad hasta que con el covid empezamos a ser un reclamo turístico y alguien se empezó a fijar en que en Avilés podría haber posibilidades de inversión para viviendas del futuro, lo que ha hecho que la demanda ahora sea más alta que la oferta. Hay que ordenar eso con las posibilidades que nos da la Administración para que no se disparaten los precios de tal manera que nuestros jóvenes se puedan emancipar aquí y que los que vengan tengan vivienda.

-¿Habrá declaración de zona tensionada?

-Sí. Nos estamos acompañando del plan de vivienda nacional y de las competencias que tiene la Consejería de Zapico, el Principado. Queremos hacer esto de la manera más adecuada a los distintos mercados que han surgido, en eso estamos trabajando y eso significa que declararemos zonas tensionadas no sólo para que no se disparen los precios sino para que podamos desarrollar vivienda propia con ayudas del plan nacional de vivienda.

-¿Qué planes tienen?

-Estamos analizando todos los posibles espacios y solares que tenemos, los que se van a generar a corto plazo y los que se van a generar a medio plazo. Tenemos edificios para restaurar, como hemos hecho en las viviendas de La Luz, por cierto acabo de firmar la número 23, ya quedan muy poquitas. Es una acción financiada con fondos europeos y de la que me siento muy satisfecha. Queremos hacer eso también con las viviendas de la calle Pelayo que están en el Colegio Marcos del Torniello y lo queremos hacer en las viviendas municipales de Gutiérrez Herrero, aunque en estas últimas tenemos que hacer una gestión previa porque hay algunas familias alojadas que tienen derecho vitalicio a vivienda porque fueron desalojadas del cinturón medioambiental de Valliniello. Este Ayuntamiento tiene un compromiso con ellos y hay que buscarles vivienda antes de trabajar en la restauración del edificio. Queremos encontrar financiación para esas dos actuaciones y para eso acudiremos al plan nacional de vivienda y al plan del Gobierno de Asturias.

-¿No habrá vivienda de nueva construcción?

-Sí, hay una serie de solares que se pueden definir como solares adecuados para vivienda que hay que desarrollar lo más posible. Hablo de espacios públicos y algunos están en La Grandiella, y también está el plan que es a más a largo plazo con más trámites porque está ligado a la recuperación de la muralla en la calle Los Alas.

-¿Y qué esperan de la inversión de promotores?

-Estamos haciendo una revisión del PGO para adecuarlo a las necesidades que tiene Avilés y en esa revisión hay algunas zonas que sí están definidas, como son los solares privados de la calle Cervantes. Le estamos trasladando a los propietarios la importancia de desarrollar esas zonas y si no ver qué tipo de penalizaciones puedan tener. Es un espacio fantástico en el centro de la ciudad y ahora no hay nada que impida su desarrollo porque hay una demanda clara de vivienda. En realidad se trata de utilizar todos los medios de los que dispone la Administración para desarrollar vivienda.