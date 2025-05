Ascenso histórico del Real Avilés

Alberto Santos Avilés Sábado, 31 de mayo 2025, 22:25 | Actualizado 22:39h. Comenta Compartir

Para los de ahora, para los de antes, para los que creyeron y para los que no y han regresado, para los que lo intentaron y no lo consiguieron, para los que salieron juntos del 'barro' y del abismo. Para los que ya no están y supieron transmitir a sus hijos y nietos un sentimiento, para los que viajaron a Lebrija y Madrid, y para los que no pudieron y empujaron desde la distancia. Para todos los aficionados y para una ciudad entera, el Real Avilés Industrial ha vuelto.

Parece que ha pasado un mundo, pero apenas hace poco más de un lustro que Diego Baeza puso en marcha un proyecto de rescate de un club que agonizaba en Tercera División y se asomaba al precipicio de la Regional Preferente, o, lo que hubiese sido probable, de su desaparición. Este, sábado, 31 de mayo de 2025, esa misma entidad que representa al balompié en Avilés desde 1903 llama a la puerta del fútbol profesional con un ascenso que simboliza mucho más que un éxito deportivo. Es un salto cualitativo fundamental que deja al Real Avilés Industrial en Primera RFEF, a una categoría de repetir su mayor hazaña cuando logró alcanzar la Segunda División.

Real Avilés Industrial Álvaro; Soler (Callís, m. 79), Julio, Babin, Viti; Alarcón (Nico Fernández, m. 79), Gete, Kevin Bautista (Mecerreyes, m. 68), Isi Ros (Davo Fernández, m. 50); Santamaría (Natalio, m. 68) y Javi Cueto. 4 - 0 Rayo Majadahonda Adri Fernández; Emi (Salama, m. 74), Arribas, Dani Ramos, Expósito; Guti (Boston, min. 84), Núñez, Ato, Hugo (Bilal, m. 61); Kevin Manzano (Adalberto, m. 74) y Gianluca Simeone (Berzal, m. 61). Goles: 1-0: m. 20, Javi Cueto. 2-0: m. 32, Javi Cueto. 3-0: m. 65, Davo Fernández. 4-0: m. 69, Davo Fernández.

Árbitro: Sáiz Villares (Baleares). Amonestó a Mecerreyes; y a Núñez, Gianluca Simeone y Ato.

Incidencias: Partido disputado en el Román Suárez Puerta con 8.500 espectadores. La Banda de Gaitas de Avilés interpretó el himno de Asturias en los prolegómenos del encuentro.

Y todo gracias a una dirección deportiva, a un cuerpo técnico y a una plantilla, que han sabido jugar con oficio la batalla final por el ascenso en el Suárez Puerta. El resultado del partido de ida era tan bueno como peligroso y se huyó deliberadamente de la euforia. Los jugadores lo supieron interpretar para aguantar los envites de un Rayo Majadahonda a la desesperada que tenía que ganar por tres goles de diferencia para dejar fuera al Real Avilés y acabó arrasado casi de principio a fin.

Javi Rozada y su cuerpo técnico despejaron pronto las dudas y el once inicial daba pistas de que el Real Avilés iba a salir a rematar la eliminatoria antes de que el Rayo Majadahonda le pusiera emoción con un gol tempranero. Los madrileños intentaron presionar arriba con las novedades de Simeone y Hugo, pero, al igual que en la ida, se encontraron a un equipo muy bien colocado y con todos los jugadores enchufados en el rol que les tocaba jugar.

El Rayo apretó en los minutos iniciales en los que obligó a Álvaro a despejar de puños e intentaba hacer gala de buen toque de balón en el centro del campo. Pero los jugadores del Real Avilés iban en volandas en todas las jugadas defensivas con un compromiso encomiable de los hombres de ataque. Isi Ros, Alarcón, Santamaría y Javi Cueto hicieron un derroche de facultades en las ayudas cada vez que algún jugador del Rayo Majadahonda avanzaba líneas y conseguía en ocasiones llegar al área avilesina, pero su mayor rédito eran los saques de esquina.

Precisamente en una de esas jugadas, Gete, atento en el primer palo, despejó en largo hacia el centro del campo, donde el portero visitante Adrián, que se había quedado adelantado, dudó en la salida y le dio a Isi Ros la oportunidad de correr solo hacia el área rival, con la perspectiva de la llegada desde atrás de Javi Cueto, que tuvo la sangre fría de controlar la pelota, frenar y estirar la pierna para marcar el primer gol y llevar el delirio a la grada.

Ese primer gol fue un mazazo en la moral del Rayo Majadahonda e impulsó aún más a los jugadores del Real Avilés. El patrón se repetía una y otra vez con los madrileños combinando para llegar al área de Álvaro y la defensa y el centro del campo avilesinos cortando todos los intentos.

Cuando había transcurrido la media hora de juego, esta vez Viti despejó hacia la banda para la carrera de Isi Ros por la izquierda que tomó velocidad de crucero y se presentó ante Adrián, pero fue de nuevo generoso para dejársela a Javi Cueto, que sólo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. El Real Avilés era un ciclón imparable para el Rayo Majadahonda, que pudo irse goleado al descanso si Santamaría acierta en otra contra.

La segunda parte fue una continuación del ciclón blanquiazul de principio a fin, con el equipo madrileño volcado con impotencia sobre el área avilesina y los pupilos de Rozada exhibiendo su pegada a la contra. Davo, que había entrado por Isi Ros, remató con la ayuda del palo un pase perfecto de Soler, y el mierense, desatado, marcaría cuatro minutos después un doblete fugaz para rematar la final y desatar la fiesta del ascenso en el Suárez Puerta.

La goleada pudo haber sido de escándalo con varias ocasiones de gol, dos muy claras de Natalio y Javi Cueto, porque el Real Avilés no levantó el pie del acelerador ni un segundo. Sólo el pitido final detuvo el esfuerzo de los de Rozada por un instante, el tiempo justo para tomar impulso y celebrar con la afición sobre el césped del Suárez Puerta un ascenso histórico.

