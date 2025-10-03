Melendi se consagra en su regreso a Avilés Alrededor de 7.000 personas disfrutaron del concierto de su gira '20 años' ayer en el Pabellón de La Magdalena

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 3 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Escuchar la música de Melendi es viajar en el tiempo a una adolescencia en la que sus discos se reproducían sin parar en los discman y algunas de sus canciones eran himnos que se coreaban dentro y fuera de Asturias. Ramón Melendi ya no luce las rastas que le caracterizaban en aquella época dorada, pero su esencia y sus ritmos siguen poniéndole los pelos de punta a cualquiera que aprecie la buena música.

Desde 2004 el público de Avilés no podía disfrutar del cantautor asturiano en directo por eso anoche en el Pabellón de la Magdalena se disfrutó cada segundo de un concierto con el que el artista ovetense presentó en Avilés su gira '20 años',

Los temas de Melendi son atemporales, por eso entre el público se pudo ver a familias completas como Ana Fernández y Jandro García, que acudieron al concierto acompañados por Sara y Andrea, sus hijas de 12 y 17 años. «Melendi lleva cantando muchos años y quienes lo escuchábamos de jóvenes ahora somos padres. Pero al salir tanto en la tele también le gusta a las nuevas generaciones», comentaban.

Como ellos, unas 7.000 personas hicieron cola ayer desde bien temprano. Los más madrugadores incluso pasaron la noche en tiendas de campaña y la fila llegaba casi hasta la rotonda de Los Canapés, aunque el acceso se gestionó con normalidad desde que las puertas abrieron a las siete de la tarde.

Pasados apenas cinco minutos de las nueve de la noche empezó a sonar en el pabellón la reconocible música de James Bond que se mezcló con un solo de guitarra eléctrica para dar paso al primer tema de la noche 'El parto'.

El público se volvió loco cuando Melendi apareció en el escenario entre dos columnas de fuego que auguraban un espectáculo memorable, como así fue.

«¡Muchísimas gracias por venir, paisanos!», fueron las primeras palabras del ovetense antes de corear junto al público 'Tocado y hundido', uno de sus temas mas populares que resonó por todo el recinto.

Después Melendi compartió unas palabras con el público avilesino. «Todo el público es especial, pero lo es más cuando te dan la oportunidad de volver a casa. Tenemos una tierra maravillosa, gracias por cuidarla porque me la encontré casi como la dejé o incluso más bonita y que sepáis que nos quieren en todo el mundo».

También tuvo un guiño futbolero y se refirió a las muchas camisetas del Real Oviedo que tenían de azul el pabellón. «Veo muchas del Oviedo, pero los del Sporting también son bienvenidos y los del Real Avilés ni te cuento. ¡Puxa Asturias!».

