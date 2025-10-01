La ayuda de los vecinos, clave para desmantelar dos narcopisos en Avilés y detener a tres personas La Policía Nacional incautó en el registro de los dos inmuebles 75 dosis de cocaína y heroína, 417 gramos de hachís y 110 de marihuana

B. López Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:34 Compartir

La ayuda de los vecinos del barrio de El Pozón de Avilés, clave para desmantelar dos narcopisos, que acabaron con el arresto de tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, y con la incautación de diversas drogas, dinero en efectivo y material para el pesaje.

En los registros realizados por los agentes, estos intervinieron 75 dosis de cocaína y heroína, 417 gramos de hachís y 110 gramos de marihuana, además de balanzas electrónicas y dinero procedente de la venta de estupefacientes.

Los vecinos de la zona habían alertado a la Policía de movimientos sospechosos en los inmuebles. A partir de esa información, la Policía Nacional inició una investigación que permitió confirmar la actividad ilegal y solicitar las órdenes judiciales de registro.

El dispositivo se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre y permitió confirmar que estos dos pisos funcionaban como puntos de venta de droga, gestionados por un grupo que intentaba pasar inadvertido adoptando medidas de seguridad.

La Policía Nacional subraya la importancia de la colaboración ciudadana, «que resulta decisiva para actuar contra este tipo de delitos. Toda información recibida, incluso de forma anónima, es analizada con rigor».

De los tres detenidos, dos han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.