Natalio Grueso, accediendo a la Audiencia Provincial. PABLO LORENZANA

Caso Niemeyer

Natalio Grueso: de la élite de Hollywood a vivir fugado y entre rejas

El ex director gerente del Centro Niemeyer inicia el cumplimiento de su condena de ocho años de prisión a la espera de su traslado a España tras dos años en paradero desconocido

Yolanda De Luis
Ruth Arias

Yolanda De Luis y Ruth Arias

Avilés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:20

Natalio Grueso afronta su segunda estancia en prisión. El que fuera la estrella de la gestión cultural en el Principado y también en Madrid ... deberá cumplir una condena de ocho años de encarcelamiento de los que trató de evadirse durante cerca de dos años y medio huyendo del país. Ahora, tras su captura el pasado jueves en Portugal, ya se encuentra entre rejas, pendiente de su traslado a España, que se decidirá en los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

