Natalio Grueso: de la élite de Hollywood a vivir fugado y entre rejas

Natalio Grueso afronta su segunda estancia en prisión. El que fuera la estrella de la gestión cultural en el Principado y también en Madrid ... deberá cumplir una condena de ocho años de encarcelamiento de los que trató de evadirse durante cerca de dos años y medio huyendo del país. Ahora, tras su captura el pasado jueves en Portugal, ya se encuentra entre rejas, pendiente de su traslado a España, que se decidirá en los próximos días.

Considerado culpable de varios delitos de malversación de caudales públicos y societarios cometidos en 2009 y 2011, cuando era director gerente del Centro Niemeyer, en un largo proceso judicial en el que también fueron condenados el gestor de viajes José María Vigil y el secretario del centro cultural, José Luis Rebollo. Resultaron exonerados la exmujer de Grueso y el ex jefe de producción del Niemeyer.

Grueso ya había estado unas semanas en la cárcel de Asturias en el otoño de 2018, por orden de la Audiencia Provincial, ya que no había recogido varias notificaciones judiciales en relación con el proceso y se encontraba en paradero desconocido. Terminó por entregarse él mismo e ingresó en prisión como garantía de que se presentase en en juicio. Ahora, en cambio, pesa sobre él una sentencia firme que no podrá eludir, un final inesperado cuando en 2011 se puso en marcha el Centro Niemeyer.

Grueso llevaba entonces varios años trabajando para en complejo cultual que aún no tenía sede, per que trajo a Avilés a artistas de primer nivel internacional para el asombro del mundo. Natalio Grueso había llegado a la dirección del Centro Niemeyer en 2006 proveniente de la Fundación Príncipe de Asturias en donde se había encargado en los seis años anteriores de las relaciones internacionales. Lo hizo precedido de un gran prestigio como gestor y de contar con una amplía agenda de contactos que le permitían llegar a gentes del mundo de la cultura internacional que fueron desfilando por Avilés y realizando actos de relevancia mundial impensables cuando se anunció la creación del centro cultural.

Amigo personal de Woody Allen, el cineasta norteamericano fue uno de los primeros que puso en el mapa mundial al Centro Niemeyer apoyando el proyecto de Grueso en distintos momentos, incluso en la inauguración del Centro Cultural con un concierto con su grupo que llenó por primera vez la plaza que mira a la ría.

Otros actores como Omar Sharif, Kevin Spacey o Brad Pitt pasaron por Avilés de la mano de Natalio Grueso y llevaron la proyección del Niemeyer a los niveles más altos. De su agenda personal tiró también cuando dejó el centro cultural avilesino para dirigir las artes escénicas de Madrid. Habían sido cinco años en los que Grueso era el hombre admirado y un gestor cultural con el que todo el mundo quería contar y sentarse para conocer sus claves para llevar a una pequeña ciudad de provincias como es Avilés a aparecer en los medios más importantes de todo el mundo.

En aquel momento Grueso también era un hombre muy buscado, pero por motivos muy distintos a los de estos últimos años. En septiembre de 2011, a los pocos meses de que Foro tomara posesión al frente del Gobierno de Asturias, comienza otro capítulo en la historia de Grueso y el Niemeyer. Se ponen en entredicho las cuentas y se inicia una revisión hasta el último papel de lo hecho en esos años en la Fundación del Centro Cultural y de esa forma se concluye que los gestores han cometido irregularidades y el Niemeyer pasa a gestionarse desde el Principado. Ya en 2012, con el PSOE de nuevo en el Gobierno, la Fundación retoma las riendas del centro y también revisa las cuentas. Una auditoría de Deloitte es la detonante de la denuncia que se presenta en los juzgados en diciembre de ese año por delitos de falsedad documental y societario y contra la hacienda pública. En marzo de 2013 se produce la primera declaración de Natalio Grueso en el juzgado, a la que luego siguieron muchas más más y también la del resto de su equipo hasta terminar en la condena que ahora deberá comenzar a cumplir.