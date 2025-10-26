El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa junto a la edil de Igualdad y varias ponentes, en la inauguración del Campus Feminista. JOSÉ SIMAL

«Negar el acceso a la educación sexual es volver a la España del tabú y el pecado»

El gobierno defiende el Campus Feminista ante las críticas del PP con acusaciones de «contenidos impropios y sectarismo ideológico»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

El gobierno avilesino ha hecho público un comunicado para defender el Campus Feminista organizado recientemente por la concejalía de Igualdad, ante las críticas del ... Partido Popular con acusaciones de «contenidos impropios y sectarismo ideológico» en las actividades dirigidas a estudiantes de instituto que formaron parte del programa.

