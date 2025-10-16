El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo de instalaciones de Windar en el puerto de Avilés. Marieta

Las negociaciones del despido colectivo en Windar Wind siguen bloqueadas

La dirección asume una bolsa de empleo durante dos año pero insiste en las veinticinco salidas que el comité de empresa rechaza tajantemente

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Dirección y sindicatos de Windar Wind Services (WWS) terminaron esta tarde una nueva reunión sobre el despido colectivo de veintinco trabajadores sin ... alcanzar ningún acuerdo. La dirección mantienen la necesidad de veinticinco despidos, algo que el comité de empresa rechaza frontalmente y que bloquea cualquier acercamiento entre las partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

