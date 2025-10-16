Las negociaciones del despido colectivo en Windar Wind siguen bloqueadas

Dirección y sindicatos de Windar Wind Services (WWS) terminaron esta tarde una nueva reunión sobre el despido colectivo de veintinco trabajadores sin ... alcanzar ningún acuerdo. La dirección mantienen la necesidad de veinticinco despidos, algo que el comité de empresa rechaza frontalmente y que bloquea cualquier acercamiento entre las partes.

En la reunión de hoy, la dirección se comprometió a abrir una bolsa de empleo durante dos años. De esa manera, si se produce una reactivación del mercado, los trabajadores despedidos regresarían a WWS. Además, la compañía se comprometió a asumir los gastos de formación necesarios para su recolocación en otras empresas.

Pero, como condición imprescindible, establecía la salida de veintincio personas con una indemnización de 23 días por año trabajado con un máximo de una anualidad.

Rechazo sindical

El comité de empresa no entró ni a negociar la cuantía de la indemnización, toda vez que rechaza frontalmente los despidos. Los representantes de Comisiones Obreras y UGT consideran que el bache que atraviesa la compañía es coyuntural y el grupo debe tener capacidad para asumir a los trabajadores en sus diferentes sociedades o bien recurrir a un ERTE para la totalidad de la plantilla, no sólo los cuarenta que se plantea.

Además, los sindicatos recuerdan a la dirección la necesidad de conservar la mano de obra cualificada y el compromiso de los afectados con WWS, toda vez que los afectados fueron trasladados a Galicia ante la ausencia de carga de trabajo en Asturias.

En esta situación, el comité de empresa se entrevistará mañana jueves con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, para reclamarle la mediación y lograr evitar los despidos.

Además, el próximo viernes, día 17 de octubre, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se reunirá con el comité de empresa para abordar la situación de la empresa.

El proceso de negocación del ERE aún no ha terminado. El lunes y martes de la próxima semana, días 20 y 21 de octubre, respectivamente, las partes celebrarán las dos últimas reuniones.