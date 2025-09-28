El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La pedagoga Nerea Riveiro divulga sobre atención temprana y TDAH. Arnaldo García
Autora del libro 'Cómo estimular la atención de los niños'

Nerea Riveiro González, pedagoga: «Estamos quitando a los niños la oportunidad de aburrirse y crear»

Anima a utilizar el juego como método de aprendizaje incluso hasta la adolescencia y a poner límites a los niños

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Nerea Riveiro González (Avilés, 1992) es pedagoga especializada en atención temprana y Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y una divulgadora de éxito ... en redes sociales a través de su perfil @pedagoque. Tal es su éxito que Espasa le propuso escribir un libro sobre 'Cómo estimular la atención en los niños', que acaba de llegar a las librerías.

