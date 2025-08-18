El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Niemeyer rinde tributo a Queen

El espectáculo 'God save the Queen' se representa en el centro cultural avilesino el 25 de octubre

LVA

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:52

El espectáculo de tributo a Queen «más importante del mundo» llega al Centro Niemeyer de Avilés después de pasar por cuarenta países. Será el 25 de octubre, con entradas a la venta desde mañana.

'God save the Queen' es un «espectáculo arrollador que revive la música y la energía de Queen» y recrea la energía, el sonido y la magia de Freddie Mercury su banda.

«Cada show es una experiencia de alto voltaje, con la interpretación vocal y escénica de Pablo Padín, reconocido mundialmente por su parecido a Freddie«, señala el centro. Padín llega acompañado por músicos de

excelencia con los que revivir himnos como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You' o 'Somebody to Love'.

Las entradas estarán a la venta a partir de mañana, martes, 19 de agosto, al precio de 45 euros, que se reducen a 36 para socios del Club Cultura, con un máximo de 100 localidades a ese precio y hasta 15 días antes del espectáculo. La adquisición puede realizarse en la taquilla, la página web oficial el Centro Niemeyer y en la web de Unientradas.

