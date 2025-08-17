Las nuevas promociones de vivienda y las reformas disparan en Avilés la venta en decoración

Convertir cuatro paredes en un hogar es una tarea que requiere esfuerzo y tiempo, algo de lo que no siempre disponen quienes se animan a ... reformar un piso y que, en ocasiones, puede convertir el trabajo de decorar una casa en una tarea tediosa. Esta complejidad, no obstante, se vuelve más sencilla de mano de las tiendas de decoración que desde la pandemia viven un momento dulce que este año se ha incrementado aún más si cabe.

Las nuevas promociones de vivienda en Avilés y la comarca, así como la reforma de pisos antiguos, especialmente como segunda residencia para personas que viven fuera de Asturias, se encuentran detrás de este nuevo 'boom' de la decoración. Y es que en cualquier hogar que se precie no pueden faltar lámparas, sofás, mesas, armarios y, en definitiva, cualquier objeto que haga convierta cualquier estancia en un lugar habitable y cómodo.

En los últimos años el modelo ha cambiado, según señalan las tiendas consultadas, y ya no solo se busca la compra de determinados artículos, sino también el asesoramiento y el acompañamiento para lograr el resultado que los clientes buscan.

Margaret Arias es una de las dueñas de de La Economía, una de las tiendas de Avilés que está en auge dentro del sector de la decoración y las reformas. Juan Carlos Román

Isabel Ornaza, una de las caras detrás de Mol Decoración, en la calle José Manuel Pedregal, señala que, pese a toparse con problemas con la logística en el transporte y los portes, «no tenemos queja ninguna, en ventas está siendo un año bueno». Aunque por el momento no manejan cifras, sí que son conscientes de que el número de ventas «ha subido» en este 2025.

En su negocio apuestan por un modelo de atención directo basado en visitar las casas de los clientes. «Estamos contentas con las promociones que se han construido y la gente joven está apostando mucho por una casa bien puesta, ya no buscan lo más barato sino que buscan un interés por cosas más importantes», afirma.

En su misma línea se encuentra Susana Perancho de Espacio Óvalo en la calle Sol, quien en lo que va de año ha tenido varios encargos de reformas aunque asegura que este interés por la decoración viene desde hace tiempo, concretamente desde la pandemia. «La gente cuando quedó recluida se dio cuenta que la casa al final es tu refugio, tu lugar más íntimo, y que merece la pena tenerla bien para sentirte bien», explica.

En su negocio el cliente se divide en dos categorías. Por un lado están las personas mayores que «quieren quitarse cosas» y por otro lado los jóvenes «que no quieren nada de lo que tenía la gente mayor». Pese a que ambos grupos tienen puntos de vista diferentes en cuanto a sus casas, comparten puntos en común, como dar importancia a la iluminación «porque al final si no tienes nada pero lo tienes bien iluminado ya es una pasada».

Perancho explica que entre sus clientes se encuentra mayoritariamente gente de fuera de la región con segunda residencia en Asturias y cada vez más extranjeros. «La compra de segunda vivienda en Avilés y alrededores es algo que se nota muchísimo», afirma. Muestra de ello es que durante estas semanas estará inmersa en un nuevo proyecto para decorar una vivienda.

Pero una casa no solo se decora por dentro, sino también por fuera. Margaret Arias, al frente de la tienda La Economía con más de cuatro décadas adornando los hogares desde la calle La Cámara, destaca que uno de sus artículos estrella son los felpudos. «Este año han sido un éxito» afirma.

Arias comenta que a pesar de que siempre han tenido clientes de fuera de la región, especialmente de Madrid, «este año están viniendo muchos y están por unas buenas temporadas, sí que se está notando que cada vez más tienen residencia aquí». Entre lo que más se llevan, además de los felpudos, destacan cuadros, lámparas y vajillas.

El modelo de venta no es lo único cambiado, sino que también lo ha hecho la estacionalidad. Si bien hace años julio era uno de los mejores meses para redecorar una casa, ahora es más complicado calcularlo. Así lo perciben en Soldecor, en la avenida Fernández Balsera, que aunque no hayan notado un gran incremento de las ventas por el momento si que «se nota que hay mayor interés, no solo por las promociones nuevas sino por reformas de pisos antiguos. La gente viene y pregunta mucho, luego igual no compran tanto pero mientras se pregunte algo queda», destacan.

Con mayores o menores ventas y a falta de hacer un balance de todo el año la sensación general de las tiendas locales de interiorismo y decoración es positiva y esperan que el interés continúe manteniéndose a lo largo del año. Por el momento han constatado que Avilés y la comarca están de moda para vivir.